У Чехії планують виключити російську компанію "Росатом" з участі в тендері на будівництво нового блоку на АЕС "Дуковани". Нещодавно МЗС країни ухвалило рішення вислати 18 дипломатів, пов'язаних з розвідкою Росії.

Глава чеського Міністерства промисловості та торгівлі Карел Гавлічек заявив, що держава, мабуть, не запросить російську компанію для оцінки безпеки, але рішення повинен ухвалити уряд. Про це він повідомив 18 квітня в ефірі місцевого телебачення.

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На цей момент я не можу уявити, щоб "Росатом" потрапив в оцінку безпеки,

– сказав чиновник.

Варто зазначити, що найближчими днями Чехія мала надіслати опитувальник з питань безпеки тим, хто зацікавлений у будівництві АЕС.

Зі свого боку, за інформацією видання Aktualne, міністр закордонних справ Ян Гамачек наголосив, що Чехія виключить "Росатом" з можливості участі у тендері на поставку для "Дуковани" протягом декількох днів.

Висилка 18 російських дипломатів: що відомо

У Чехії 17 квітня ухвалили рішення вислати з країни 18 російських дипломатів. Все тому, що чеські спецслужби ідентифікували їх як офіцерів кремлівських спецслужб Служби зовнішньої розвідки та Головного розвідувального управління.

Водночас чеський прем'єр-міністр Андрій Бабіш заявив, що офіцери російського ГРУ можуть бути причетними до вибуху складу боєприпасів у Врбетіце у 2014 році.

Глава Сенату Чехії Мілош Вистрчел заявив, що причетність Росії до вибухів у комплексі Врбетице можна класифікувати як державний тероризм.