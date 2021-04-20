Не терроризм, а политика – генпрокурор Чехии о взрывах в Врбетице
Взрывы на складах в Врбетице в 2014 году не квалифицируются как теракт. По крайней мере с правовой точки зрения их характеризуют как акт государственного терроризма.
Источник:Генеральная прокуратура Чехии
Такое заявление в твиттере сделал генпрокурор Чехии Павел Земан. Дело не рассматривается как уголовное преступление в виде террористического акта.
Между тем Молдова тоже проведет расследование в отношении "Петрова" и "Боширова"
Взрыв – не акт терроризма
По заявлению Земана, взрыва в Врбетице не являются терроризмом, поскольку при этом не был нанесен ущерб конституционному устройству или обороноспособности Чехии.
Он добавил, что в чешском уголовном кодексе нет понятия "государственный терроризм".
Это чисто дело политиков, как они этот инцидент обозначат в политической и медийной сфере,
– заявил генпрокурор.
Ранее Павел Земан заявил, что к взрывам на складе боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году причастны те же люди, которые фигурировали в деле отравления Скрипалей. Поэтому Петрова и Боширова правительство Чехии объявило в международный розыск.
Что известно о взрывах в Врбетице?
Боеприпасы на складах в чешском поселке Врбетице взорвались 16 октября и 3 декабря 2014 года. Во время первого взрыва погибли 2 человека.
Ущерб составил сотни миллионов крон, а восстановление поврежденных объектов завершили только в октябре 2020 года.
Что известно о конфликте Чехии и России
- 17 апреля Чехия заявила, что высылает 18 сотрудников российского посольства.
- Их назвали представителями спецслужб и заподозрили в причастности к взрыву склада в Врбетице.
- В Чехии объявили в розыск россиян Александра "Петрова" и Руслана "Боширова".
- В ответ 18 апреля Россия сообщила, высылает 20 чешских дипломатов. Действия Чехии там назвали "недружественным актом".
Евросоюз тем временем уже поддержал обвинения Чехии в сторону России.
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