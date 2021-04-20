Взрывы на складах в Врбетице в 2014 году не квалифицируются как теракт. По крайней мере с правовой точки зрения их характеризуют как акт государственного терроризма.

Такое заявление в твиттере сделал генпрокурор Чехии Павел Земан. Дело не рассматривается как уголовное преступление в виде террористического акта.

Между тем Молдова тоже проведет расследование в отношении "Петрова" и "Боширова"

Взрыв – не акт терроризма

По заявлению Земана, взрыва в Врбетице не являются терроризмом, поскольку при этом не был нанесен ущерб конституционному устройству или обороноспособности Чехии.

Он добавил, что в чешском уголовном кодексе нет понятия "государственный терроризм".

Это чисто дело политиков, как они этот инцидент обозначат в политической и медийной сфере,

– заявил генпрокурор.

Обратите внимание! 18 апреля глава Сената Чехии Милош Вистрчел заявил, что причастность России к взрывам в комплексе Врбетице можно классифицировать как государственный терроризм.

Ранее Павел Земан заявил, что к взрывам на складе боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году причастны те же люди, которые фигурировали в деле отравления Скрипалей. Поэтому Петрова и Боширова правительство Чехии объявило в международный розыск.

Aktuální vyjádření nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana ke kauze Vrbětice: pic.twitter.com/zddt3pc24V — Nejvyšší státní zastupitelství (@NSZ_info) April 20, 2021

Что известно о взрывах в Врбетице? Боеприпасы на складах в чешском поселке Врбетице взорвались 16 октября и 3 декабря 2014 года. Во время первого взрыва погибли 2 человека. Ущерб составил сотни миллионов крон, а восстановление поврежденных объектов завершили только в октябре 2020 года.

Что известно о конфликте Чехии и России

17 апреля Чехия заявила, что высылает 18 сотрудников российского посольства.

Их назвали представителями спецслужб и заподозрили в причастности к взрыву склада в Врбетице.

В Чехии объявили в розыск россиян Александра "Петрова" и Руслана "Боширова".

В ответ 18 апреля Россия сообщила, высылает 20 чешских дипломатов. Действия Чехии там назвали "недружественным актом".

Евросоюз тем временем уже поддержал обвинения Чехии в сторону России.