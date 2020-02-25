Связанный с отравлениями в Европе офицер ГРУ представлял Россию в ВТО, – Bellingcat

Один из 3 возможных работников российской военной разведки (ГРУ), которых в Болгарии обвиняют в покушении на убийство бизнесмена Эмилиана Гебрева, имел статус дипломата. Он также был работником российского представительства при Всемирной торговой организации в Женеве.

Этот российский разведчик недавно был объявлен в розыск под именем Георгий Горшков, а его настоящее имя – Егор Гордиенко, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на расследование группы Bellingcat, швейцарского сайта Tages-Anzeiger и российского The Insider.

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Согласно расследованию, Гордиенко имеет дипломатический ранг третьего секретаря. Кроме попытки отравления Гебрева, он участвовал и в других операциях ГРУ за рубежом. В частности, Гордиенко сотрудничал с подозреваемыми в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

Отравление Гебрева

Гебрев был отравлен в 2015 году – вероятно, тем же веществом "Новичок", что и впоследствии Скрипали. Гордиенко (он же Георгий Горшков) был одним из 8 человек, причастных к этому преступлению. Вероятно, Гордиенко играл в преступлении важную роль, так как попал в число трех россиян, объявленных недавно в розыск.

По данному расследованию, человек с паспортом на имя Горшкова находился в Болгарии вместе с офицером ГРУ Денисом Сергеевым ("оперативное" имя Сергей Федотов) в апреле и мае 2015 года. Это именно те дни, когда дважды были попытки покушения на Гебрева. Заметим, что он выжил после 2 отравлений.

Гордиенко и Скрипали

С паспортом на имя Горшкова за границу в 2010 – 2015 годах ездил Егор Гордиенко. Среди прочего, он участвовал в аннексии Крыма. А в 2014 году Гордиенко получил квартиру в том же доме, что и Александр Мишкин – один из подозреваемых в отравлении Скрипалей.

Гордиенко в ВТО

После 2015 года Гордиенко снова выезжал за границу с паспортом на свое имя. А с 2017 года он работал в Швейцарии – был аккредитованным как член российской миссии при Всемирной торговой организации.

Официальный представитель ВТО Кейт Роквелл подтвердил Tages-Anzeiger, что Гордиенко был аккредитован в организации как член российской делегации. Он должен был работать до конца 2020 года, но покинул миссию уже в 2018 году.

Гордиенко выехал из Женевы в спешке, и сразу после этого появился в штаб-квартире ГРУ, отмечается в расследовании. За день до вылета Гордиенко из Женевы Bellingcat опубликовал расследование о деятельности подозреваемых в отравлении Скрипалей в Европе. Утверждается, что, находясь в Женеве, Гордиенко часто общался с Анатолием Чепигой (Бошировим), Александром Мишкиным (Петровым) и Денисом Сергеевым.

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В то же время пресс-секретарь российской миссии в ВТО заявила, что не имеет никакой информации о Гордиенко.

Что известно о причастности россиян к отравлению граждан Болгарии

Заметим, что прокуратура Болгарии на прошлой неделе опубликовала имена и фото 3 граждан России, которых обвиняют в покушении в 2015 году на 3 болгарских граждан. Россияне, названы как Сергей Павлов, Сергей Федотов и Георгий Горшков, в течение многих лет выезжали за границу только по поддельным документам, заявляет болгарская прокуратура.

В конце января прокуратура Болгарии подтвердила, что в день отравления болгарского предпринимателя Гебрева возле его офиса были замечены вероятные сотрудники ГРУ. Об этом же ранее сообщали The Insider и Bellingcat.