Болгария выдворила двух российских дипломатов из-за шпионажа: детали инцидента

Двоих российских дипломатов, которых заподозрили в шпионаже, выдворили из Болгарии. Ранее Министерство иностранных дел Болгарии объявило сотрудника посольства России в Софии персоной нон грата, а сотрудника торгового представительства – нежелательным лицом.

Они выехали из Болгарии 26 января, сообщили на сайте Министерства иностранных дел.

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Как объяснили в болгарском ведомстве, они получили письма из прокуратуры республики о том, что российские дипломаты собирали информацию, которая содержала государственную тайну. Но досудебное расследование против них было закрыто из-за того, что оба имеют дипломатический иммунитет.

По информации следствия, один из дипломатов, якобы первый секретарь консульского департамента, собирал информацию о процессе выборов в Болгарии, а другой – об энергетическом секторе и мерах энергетической безопасности в этой стране.

Министерство иностранных дел Болгарии

Какие еще страны выдворяли российских дипломатов: