Болгария выдворила двух российских дипломатов из-за шпионажа: детали инцидента
Двоих российских дипломатов, которых заподозрили в шпионаже, выдворили из Болгарии. Ранее Министерство иностранных дел Болгарии объявило сотрудника посольства России в Софии персоной нон грата, а сотрудника торгового представительства – нежелательным лицом.
Они выехали из Болгарии 26 января, сообщили на сайте Министерства иностранных дел.
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Как объяснили в болгарском ведомстве, они получили письма из прокуратуры республики о том, что российские дипломаты собирали информацию, которая содержала государственную тайну. Но досудебное расследование против них было закрыто из-за того, что оба имеют дипломатический иммунитет.
По информации следствия, один из дипломатов, якобы первый секретарь консульского департамента, собирал информацию о процессе выборов в Болгарии, а другой – об энергетическом секторе и мерах энергетической безопасности в этой стране.
Министерство иностранных дел Болгарии
Какие еще страны выдворяли российских дипломатов:
- 4 декабря правительство Германии объявило двух сотрудников посольства России персонами нон грата. Все из-за их связи с убийством в Берлине бывшего чеченского полевого командира грузинского происхождения Зелимхана Хангошвили.
- 30 октября Болгария разоблачила российского дипломата, который оказался шпионом. Следователи установили, что почти год дипломат собирал разведывательную информацию, проводил регулярные конспиративные встречи с гражданами Болгарии, в частности с высокопоставленными лицами, которые имеют доступ к государственной тайне по Болгарии, ЕС и НАТО.