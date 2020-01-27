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      Болгария выдворила двух российских дипломатов из-за шпионажа: детали инцидента

      8 Читати новину українською
      Болгария выдворила двух российских дипломатов / www.pinterest.com

      Двоих российских дипломатов, которых заподозрили в шпионаже, выдворили из Болгарии. Ранее Министерство иностранных дел Болгарии объявило сотрудника посольства России в Софии персоной нон грата, а сотрудника торгового представительства – нежелательным лицом.

      Они выехали из Болгарии 26 января, сообщили на сайте Министерства иностранных дел.

      Важно! Выдворение российских дипломатов из Германии: Меркель впервые прокомментировала скандал

      Как объяснили в болгарском ведомстве, они получили письма из прокуратуры республики о том, что российские дипломаты собирали информацию, которая содержала государственную тайну. Но досудебное расследование против них было закрыто из-за того, что оба имеют дипломатический иммунитет.

      По информации следствия, один из дипломатов, якобы первый секретарь консульского департамента, собирал информацию о процессе выборов в Болгарии, а другой – об энергетическом секторе и мерах энергетической безопасности в этой стране.

      Міністерство зовнішніх справ БолгаріїМинистерство иностранных дел Болгарии

      Какие еще страны выдворяли российских дипломатов:

      • 4 декабря правительство Германии объявило двух сотрудников посольства России персонами нон грата. Все из-за их связи с убийством в Берлине бывшего чеченского полевого командира грузинского происхождения Зелимхана Хангошвили.
      • 30 октября Болгария разоблачила российского дипломата, который оказался шпионом. Следователи установили, что почти год дипломат собирал разведывательную информацию, проводил регулярные конспиративные встречи с гражданами Болгарии, в частности с высокопоставленными лицами, которые имеют доступ к государственной тайне по Болгарии, ЕС и НАТО.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Расследования Скандал Болгария Новости России Высылка российских дипломатов
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