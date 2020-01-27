Болгарія видворила двох російських дипломатів через шпигунство: деталі інциденту

Двох російських дипломатів, яких запідозрили у шпіонажі, видворили з Болгарії. Раніше Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило співробітника посольства Росії у Софії персоною нон грата, а співробітника торгового представництва – небажаною особою.

Вони виїхали з Болгарії 26 січня, повідомили на сайті Міністерства зовнішніх справ.

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Як пояснили у болгарському відомстві, вони отримали листи з прокуратури республіки про те, що російські дипломати збирали інформацію, яка містила державну таємницю. Але досудове розслідування проти них було закрите через те, що обидва мають дипломатичний імунітет.

За інформацією слідства, один з дипломатів, нібито перший секретар консульського департаменту, збирав інформацію про процес виборів у Болгарії, а інший – про енергетичний сектор та заходи енергетичної безпеки у цій країні.



Міністерство зовнішніх справ Болгарії

Які ще країни видворяли російських дипломатів: