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      Пов'язаний з отруєннями у Європі офіцер ГРУ представляв Росію в СОТ, – Bellingcat

      - Читать новость на русском
      Працівник ГРУ Росії Георгій Горшков (справжнє ім'я – Єгор Гордієнко) / Bellingcat

      Один із 3 ймовірних працівників російської військової розвідки (ГРУ), яких у Болгарії звинувачують у замаху на вбивство бізнесмена Еміліяна Ґебрева, мав статус дипломата. Він також був працівником російського представництва при Світовій організації торгівлі в Женеві.

      Цей російський розвідник нещодавно був оголошений в розшук під іменем Георгій Горшков, а його справжнє ім'я – Єгор Гордієнко, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на розслідування групи Bellingcat, швейцарського сайту Tages-Anzeiger і російського The Insider.

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      Згідно з розслідуванням, Гордієнко має дипломатичний ранг третього секретаря. Крім спроби отруєння Ґебрева, він брав участь і в інших операціях ГРУ за кордоном. Зокрема, Гордієнко співпрацював з підозрюваними в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів.

      Отруєння Ґебрева

      Ґебрев був отруєний у 2015 році – ймовірно, тією ж речовиною "Новачок", що і згодом Скрипалі. Гордієнко (він же Георгій Горшков) був одним із 8 осіб, причетних до цього злочину. Ймовірно, Гордієнко відігравав у злочині важливу роль, бо потрапив у число трьох росіян, оголошених нещодавно в розшук.

      За даними розслідуванням, людина з паспортом на ім'я Горшкова перебувала в Болгарії разом з офіцером ГРУ Денисом Сергеєвим ("оперативне" ім’я Сергій Федотов) у квітні і травні 2015 року. Це саме ті дні, коли двічі були спроби замаху на Ґебрева. Зауважимо, що він вижив після 2 отруєнь.

      Гордієнко та Скрипалі

      З паспортом на ім'я Горшкова за кордон в 2010 – 2015 роках їздив Єгор Гордієнко. Серед іншого, він брав участь в анексії Криму. А в 2014 році Гордієнко отримав квартиру в тому ж будинку, що й Олександр Мішкін – один з підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

      Гордієнко в СОТ

      Після 2015 року Гордієнко знову виїжджав за кордон з паспортом на своє ім'я. А з 2017 року він працював у Швейцарії – був акредитованим як член російської місії при Світовій організації торгівлі.

      Офіційний представник СОТ Кейт Роквелл підтвердив Tages-Anzeiger, що Гордієнко був акредитований в організації як член російської делегації. Він повинен був працювати до кінця 2020 року, але покинув місію вже в 2018 році.

      Гордієнко виїхав з Женеви поспіхом, і відразу після цього з'явився у штабквартиру ГРУ, зазначається в розслідуванні. За день до вильоту Гордієнка з Женеви Bellingcat опублікував розслідування про діяльність підозрюваних в отруєнні Скрипалів у Європі. Стверджується, що, перебуваючи в Женеві, Гордієнко часто спілкувався з Анатолієм Чепігою (Бошировим), Олександром Мішкіним (Петровим) і Денисом Сергєєвим.

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      Водночас прессекретарка російської місії в СОТ заявила, що не має жодної інформації про Гордієнка.

      Що відомо про причетність росіян до отруєння громадян Болгарії

      Зауважимо, що прокуратура Болгарії минулого тижня опублікувала імена і фото 3 громадян Росії, яких звинувачують у замаху в 2015 році на 3 болгарських громадян. Росіяни, названі як Сергій Павлов, Сергій Федотов і Георгій Горшков, протягом багатьох років виїжджали за кордон тільки за підробленими документами, заявляє болгарська прокуратура.

      В кінці січня прокуратура Болгарії підтвердила, що в день отруєння болгарського підприємця Ґебрева біля його офісу були помічені ймовірні співробітники ГРУ. Про це ж раніше повідомляли The Insider і Bellingcat.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: СОТ Болгарія Новини Росії Євросоюз Європа Отруєння Сергія Скрипаля Розслідування
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