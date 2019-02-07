Отравление Скрипалей: СМИ вышли на третьего подозреваемого россиянина в громком деле

Журналисты вышли на третьего вероятного подозреваемого в громком деле отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Это – российский агент с, скорей всего, вымышленным именем "Сергей Федотов".

Дело в том, что "Федотов" имел билет на тот же рейс из Лондона в Москву, что и пресловутые "Петров" и "Боширов". Однако по неизвестным причинам он отменил регистрацию на него. Кроме того, в Великобританию он прибыл в тот же день, что и сотрудники ГРУ, передает The Telegraph.

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На его след британские СМИ вышли еще в сентябре 2018 года. По данным издания, это – 45-летний россиянин "Сергей Федотов" и у него тоже обнаружили заграничный паспорт так называемой "64-й серии". Номер паспорта так называемого Федотова лишь немного отличается от номеров паспортов "Боширова" и "Петрова".

Правда, этого мужчину не видно на записях камер рядом с двумя другими агентами в Солсбери. Вполне вероятно, что он не ездил туда, а осуществлял контроль за спецоперацией.

По мнению журналистов, "Федотов" до сих пор может оставаться на территории Великобритании: информации о том, что он покинул страну, нет.

Расследование отравления в Солсбери:

Что известно об отравлении Сергея и Юлии Скрипачей?

4 марта 2018 года в британском городе Солсбери отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.



Следствие установило, что они были атакованы сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". 10 апреля из больницы была выписана Юлия Скрипаль, а 18 мая - уже сам экс-разведчик Сергей Скрипаль.



В марте после вышеупомянутого отравления десятки стран мира начали массово выдворять российских дипломатов в знак солидарности как с Британией, так и простеста против Кремля.