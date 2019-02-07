Отруєння Скрипалів: ЗМІ вийшли на третього підозрюваного росіянина у гучній справі

Журналісти вийшли на третього імовірного підозрюваного у гучній справі отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері. Це – російський агент із щонайшвидше вигаданим ім'ям "Сергій Федотов".

Справа у тому, що "Федотов" мав квиток на той же рейс із Лондона до Москви, що й горезвісні "Петров" і "Боширов". Проте з невідомих причин він скасував реєстрацію на нього. Окрім того, до Великобританії він прибув того ж дня, що й співробітники ГРУ, передає The Telegraph.

Читайте також: Нові санкції проти РФ: чому американський сенатор вимагає негайного введення обмежень

На його слід британські ЗМІ вийшли ще у вересні 2018 року. За даними видання, це – 45-річний росіянин "Сергій Федотов" і у нього теж виявили закордонний паспорт так званої "64-ї серії". Номер паспорта так званого Федотова лише трохи відрізняється від номерів паспортів "Боширова" і "Петрова".

Щоправда, цього чоловіка не видно на записах камер поряд із двома іншими агентами у Солсбері. Цілком імовірно, що він не їздив туди, а здійснював контроль за спецоперацією.

На думку журналістів, "Федотов" досі може залишатись на території Великої Британії: інформації про те, що він покинув країну, немає.

Розслідування отруєння у Солсбері:

Що відомо про отруєння Сергія та Юлії Скрипалів? 4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.



Слідство встановило, що їх було атаковано сильнодійною нервово-паралітичною речовиною "Новачок". 10 квітня з лікарні було виписано Юлію Скрипаль, а 18 травня – вже самого екс-розвідника Сергія Скрипаля.



У березні після вищезазначеного отруєння десятки країн світу почали масово видворяти російських дипломатів на знак як солідарності з Британією, так і простесту проти Кремля.