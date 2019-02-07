Отруєння Скрипалів: ЗМІ вийшли на третього підозрюваного росіянина у гучній справі
Журналісти вийшли на третього імовірного підозрюваного у гучній справі отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері. Це – російський агент із щонайшвидше вигаданим ім'ям "Сергій Федотов".
Справа у тому, що "Федотов" мав квиток на той же рейс із Лондона до Москви, що й горезвісні "Петров" і "Боширов". Проте з невідомих причин він скасував реєстрацію на нього. Окрім того, до Великобританії він прибув того ж дня, що й співробітники ГРУ, передає The Telegraph.
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На його слід британські ЗМІ вийшли ще у вересні 2018 року. За даними видання, це – 45-річний росіянин "Сергій Федотов" і у нього теж виявили закордонний паспорт так званої "64-ї серії". Номер паспорта так званого Федотова лише трохи відрізняється від номерів паспортів "Боширова" і "Петрова".
Щоправда, цього чоловіка не видно на записах камер поряд із двома іншими агентами у Солсбері. Цілком імовірно, що він не їздив туди, а здійснював контроль за спецоперацією.
– 12 вересня Путін особисто заявив, що у Росії знайшли підозрюваних у замаху на Скрипалів, а 13 вересня пропагандисти RT опублікували інтерв’ю з людьми, які називають себе "Русланом Бошировим" та "Олександром Петровим".
– Bellingcat і The Insider з’ясували, що підозрювані в отруєнні у британському Солсбері екс-агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії – Олександр Петров і Руслан Боширов – справді є працівниками російських спецслужб.
– 26 вересня журналісти оприлюднили резонансне розслідування, у якому йшлось, що справжнє ім'я "Руслана Боширова" – Анатолій Чепіга.
Що відомо про отруєння Сергія та Юлії Скрипалів? 4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.
Слідство встановило, що їх було атаковано сильнодійною нервово-паралітичною речовиною "Новачок". 10 квітня з лікарні було виписано Юлію Скрипаль, а 18 травня – вже самого екс-розвідника Сергія Скрипаля.
У березні після вищезазначеного отруєння десятки країн світу почали масово видворяти російських дипломатів на знак як солідарності з Британією, так і простесту проти Кремля.
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