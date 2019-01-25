Нові санкції проти РФ: чому американський сенатор вимагає негайного введення обмежень
Сенатор-демократ Боб Менендес в посланні держсекретареві США Майку Помпео зажадав від американської адміністрації прискорити прийняття додаткових санкцій проти РФ у зв'язку зі "справою Скрипаля".
Про це йдеться на офіційному сайті американського політика.
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Відомо, що сенатор написав послання після того, як держдепартамент офіційно підтвердив причетність Росії до застосування хімічної зброї в порушення міжнародного права.
Так, Менендес запитує держдепартамент, "чи координують США свої дії з союзниками в ЄС, який вже встиг покарати Росію в зв'язку з атакою у Солсбері".
Недолік активності держдепартаменту проти Росії різко контрастує з недавніми діями ЄС,
– зазначив сенатор, наголосивши, що сподівається на те, що "Сполучені Штати негайно введуть ці додаткові санкції проти Російської Федерації, як того вимагає закон".
Зазначимо, що Рада ЄС у закордонних справах затвердила санкції щодо осіб, яких в ЄС вважають причетними до використання і розробки хімічної зброї.
Раніше посли ЄС узгодили запровадження санкцій щодо офіцерів російської розвідки, зокрема і так званих "солсберійських туристів", імовірно, Руслана Боширова (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга) та Олександра Петрова (Олександр Мішкін), яких Велика Британія звинувачує в отруєнні колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.
Що відомо про отруєння Скрипалів? 4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити, проте тривалий час і батько, і донька перебували в лікарні.
Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров та Руслан Боширов.