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      Нові санкції проти РФ: чому американський сенатор вимагає негайного введення обмежень

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      Боб Менендес
      Боб Менендес / фото з відкритих джерел

      Сенатор-демократ Боб Менендес в посланні держсекретареві США Майку Помпео зажадав від американської адміністрації прискорити прийняття додаткових санкцій проти РФ у зв'язку зі "справою Скрипаля".

      Про це йдеться на офіційному сайті американського політика.

      Читайте також: Рішення по "Новачку": РФ робить вигляд, що не має жодного стосунку до хімзброї

      Відомо, що сенатор написав послання після того, як держдепартамент офіційно підтвердив причетність Росії до застосування хімічної зброї в порушення міжнародного права.

      Так, Менендес запитує держдепартамент, "чи координують США свої дії з союзниками в ЄС, який вже встиг покарати Росію в зв'язку з атакою у Солсбері".

      Недолік активності держдепартаменту проти Росії різко контрастує з недавніми діями ЄС,
      – зазначив сенатор, наголосивши, що сподівається на те, що "Сполучені Штати негайно введуть ці додаткові санкції проти Російської Федерації, як того вимагає закон".

      Зазначимо, що Рада ЄС у закордонних справах затвердила санкції щодо осіб, яких в ЄС вважають причетними до використання і розробки хімічної зброї.

      Раніше посли ЄС узгодили запровадження санкцій щодо офіцерів російської розвідки, зокрема і так званих "солсберійських туристів", імовірно, Руслана Боширова (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга) та Олександра Петрова (Олександр Мішкін), яких Велика Британія звинувачує в отруєнні колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

      Що відомо про отруєння Скрипалів? 4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити, проте тривалий час і батько, і донька перебували в лікарні.

      Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров та Руслан Боширов.

      Теги: Новини політики Новини США Санкції Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля
      Джерело: 24 Канал
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