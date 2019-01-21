Рада ЄС ухвалила санкції проти росіян і сирійців за застосування хімзброї, – ЗМІ

Міністри закордонних справ країн ЄС ухвалили заходи стосовно чотирьох росіян, п’ятьох сирійців і однієї сирійської компанії в рамках нового режиму санкцій за застосування хімічної зброї.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у Twitter.

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Відомо, що імена осіб, які потрапили під дію санкцій, будуть оприлюднені пізніше у понеділок.

Міністри закордонних справ країн ЄС ухвалили нові санкції за застосування хімічної зброї. Йдеться про замороження активів та заборону в’їзду для чотирьох росіян, п’ятьох сирійців та однієї сирійської компанії,

– написав журналіст.

За його словами, санкції стануть першими за новим режимом санкцій за використання та поширення хімічної зброї.

EU foreign ministers have approved the new chemical weapons sanctions. asset freezes and visa bans on 4 Russian nationals, 5 Syrians and 1 Syrian entity. names published later today. #Salisbury #Russia #Syria #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 21, 2019

Нагадаємо, що посли ЄС узгодили запровадження санкцій щодо офіцерів російської розвідки, зокрема і так званих "солсберійських туристів", імовірно, Руслана Боширова (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга) та Олександра Петрова (Олександр Мішкін), яких Велика Британія звинувачує в отруєнні колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.