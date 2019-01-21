Рада ЄС ухвалила санкції проти росіян і сирійців за застосування хімзброї, – ЗМІ
Міністри закордонних справ країн ЄС ухвалили заходи стосовно чотирьох росіян, п’ятьох сирійців і однієї сирійської компанії в рамках нового режиму санкцій за застосування хімічної зброї.
Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у Twitter.
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Відомо, що імена осіб, які потрапили під дію санкцій, будуть оприлюднені пізніше у понеділок.
Міністри закордонних справ країн ЄС ухвалили нові санкції за застосування хімічної зброї. Йдеться про замороження активів та заборону в’їзду для чотирьох росіян, п’ятьох сирійців та однієї сирійської компанії,
– написав журналіст.
За його словами, санкції стануть першими за новим режимом санкцій за використання та поширення хімічної зброї.
Нагадаємо, що посли ЄС узгодили запровадження санкцій щодо офіцерів російської розвідки, зокрема і так званих "солсберійських туристів", імовірно, Руслана Боширова (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга) та Олександра Петрова (Олександр Мішкін), яких Велика Британія звинувачує в отруєнні колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.