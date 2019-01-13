До яких санкцій проти Росії готові в ЄС і США?

Нових європейських санкцій проти Росії у зв’язку з кризою в Керченській протоці не буде. США можуть посилити санкції. Але очікувати на обмеження для Росії в банківській сфері немає підстав.

Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Як зауважує експерт, наразі завдання максимум для України – продовження вже існуючих санкцій. ЄС продовжив їх на півроку, але, в основному, саме через кризу в Керченській протоці.

В ЄС цілий ряд країн все активніше ставить питання про зміну характеру санкцій проти Росії. Не скасовувати, а переглянути санкційну політику. І це проблема для нас. Якщо після президентських виборів в Україні почнеться активний етап переговорів, може бути реалізована ідея німецького екс-міністра закордонних справ Штайнмайєра – зниження санкцій в обмін на конструктивні дії Росії. Перш за все, реальне припинення вогню на Донбасі,

– говорить Володимир Фесенко.

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Тим більше, наголошує фахівець, у цьому році – вибори до Європарламенту, і очікується посилення представництва сил, пов'язаних з Росією. У Москви з'явиться новий інструмент лобіювання своїх інтересів. В кінці року може піти у відставку канцлер Німеччини Ангела Меркель. Це сильно вплине на переговорний процес з врегулювання конфлікту на Донбасі. Мінські угоди і Нормандський формат тримаються на особистому авторитеті Меркель. Тому будуть нові виклики в переговорах.

При цьому експерт не виключає введення персональних санкцій проти тих, хто відповідальний за інцидент у Керченській протоці. А посилення санкцій ЄС проти Росії імовірне в кількох випадках. По-перше, в разі, якщо Росія почне агресивні масштабні дії проти України. По-друге, в цьому році починається суд по збитому Росією "Боїнгу-777". І в ЄС почнуть вимагати видачі і покарання винних.

США можуть посилити санкції проти Росії – окремих персоналій і компаній, але у них реалізується тактика поетапного режиму. Очікувати на обмеження діяльності Росії в банківській сфері немає підстав. На Заході популярна думка, що посилення санкцій означатиме посилення протистояння з Росією. І Кремль відповідатиме на ці виклики, що може привести до ескалації конфлікту з Україною і агресії Росії проти сусідніх європейських країн,

– зазначив Володимир Фесенко.

Нагадаємо, нещодавно екс-посол США в Україні Джон Гербст, заявив, що США можуть надати Україні зброю і ввести нові санкції проти Росії протягом двох-трьох місяців у зв'язку з агресією Росії в Керченській протоці. Міністр закордонних справ Павло Клімкін зазначив. що "символічні санкції" обмеження проти Росії за її агресію у Керченській протоці не мають змісту. Відтак наразі в ЄС обговорюють можливість запровадження нових «справжніх» антиросійських санкцій. Голова МЗС додав, що серед основних ідей – додаткові санкції щодо російських портів та російських суден.

Що сталося в Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна до 26 грудня ввела у 10-и областях воєнний стан і заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.



26 грудня Рада національної безпеки і оборони України схвалила рішення про введення санкцій щодо РФ.