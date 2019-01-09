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      Клімкін розповів, що готує ЄС для Росії за агресію на Азові

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      У ЄС обговорюють санкції щодо російських портів і суден, – Клімкін
      У ЄС обговорюють санкції щодо російських портів і суден, – Клімкін / Фото з відкритих джерел

      У Міністерстві закордонних справ України пояснили Європейському союзу, що "символічні санкції" обмеження проти Росії за її агресію у Керченській протоці не мають змісту. Відтак наразі в ЄС обговорюють можливість запровадження нових «справжніх» антиросійських санкцій.

      Про це він сказав під час свого виступу у межах відкриття виставки копій старовинних карт України.

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      Міністр наголосив, що наразі обговорюється як реакція на рівні всього ЄС, так і національні заходи. Клімкін зазначив, що передав європейській стороні позицію України щодо "символічних санкцій".

      Нам не потрібно, щоб ми визначили якийсь короткий перелік тих, хто керував цією операцією, потім щоб ми їх поставили під санкції і сказали: ось це санкції, які застосовуються проти Росії. Нам потрібно, щоб санкції проти Росії були саме дієвими,
      – сказав він.

      Голова МЗС додав, що серед основних ідей – додаткові санкції щодо російських портів та російських суден.

      "Тобто процес ще обговорюється. Він не буде дуже швидким, але краще щоб він був справжнім, з справжніми санкціями", – наголосив міністр.

      Також він зауважив, що деякі з можливих заходів будуть "включені в інші пакети".

      Ми це теж знаємо, але про все я не можу говорити заздалегідь перед тим, як наші партнери це оприлюднять,
      – додав Клімкін.

      До слова, нещодавно голова МЗС України заявив, що питання звільнення захоплених українських моряків для Кремля – це технологічна гра на тлі майбутніх виборів в Україні. До неї Кремль захоче задіяти не лише моряків, але й інших незаконно ув'язнених українців.

      Що сталось у Керченській протоці?
      25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини Росії Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини політики Новини України Санкції Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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