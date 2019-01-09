Американський дипломат розповів, як США можуть зупинити подальшу агресію Путіна в Україні

Теперішня слабка західна реакція на захоплення Росією українських кораблів означає, що Путін отримав тактичну перевагу. Аби уникнути подальшої ескалації, США мають допомогти Україні захиститись в разі провокації і атаки.

Про це розповів екс-посол США в Україні, директор Атлантичної ради Джон Гербст, пише Atlantic Council.

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Він наголошує, що вважати інцидент в Керченській протоці проблемою лише України було б "дурістю". Хоча агресія Кремля сфокусована на Україні, однак мета РФ – ревізіоністська політка для ослаблення НАТО і Євросоюзу.

Вашингтон зміг би зірвати плани Путіна, якби змусив його заплатити дуже високу ціну за війну з Україною. Відтак США повинні запровадити жорсткі санкції щодо російських лідерів і економіки.

Гербст також вважає, що Україні потрібно передати більше зброї.

США повинні надіслати Україні щонайменше 6, а краще 12 десантних катерів Mark V PT. Вони повинні бути озброєні щонайменше 50, а краще 100 ракет Hellfire. США також варто передати українській армії щонайменше сотню протикорабельних ракет Harpoon,

– заявляє він.

Експерт зазначає, що катери Mark V PT можна перекинути в Маріуполь і Бердянськ літаками. На його думку, Вашингтон зможе заощадити на зберіганні протикорабельних ракет із 1970-х років, "якщо частину з них просто подарувати Україні".

Ці ракети, які він пропонує передати Україні, мають радіус дії до 100 кілометрів. Це створить проблеми для російських кораблів, якщо вони спробують до Маріуполя і Бердянська чи інших українських міст.



Також Гербст зазначає, що США також повинні допомогти Україні зміцнити свою військову присутність в Азовському морі. Американські катери Mark V можуть дати українському флоту перевагу, яка поставить великі російські кораблі під загрозу.

Він додав, що Mark V озброєний торпедами. За його словами, "вони стануть ще більшою загрозою для Росії", якщо їх обладнати ракетами Hellfire. Екс-посол вважає, що Вашингтон має передати Україні радари і розвідувальні системи.

США не в тому становищі, щоб скасувати домінування Росії в Азовській акваторії так само, як вони не можуть перекреслити російську військову перевагу на Донбасі. Але вони можуть дати Україні активи для створення асиметричного виклику для Москви,

– наголошує Гербст.

Він зазначає, що американська зброя дасть Києву можливість захиститися в разі провокації і атаки. Наразі Путін користується тим, що в акваторії відсутні будь-які перешкоди для російської агресії.

До слова, нещодавно Джон Гербст, заявив, що США можуть надати Україні зброю і ввести нові санкції проти Росії протягом двох-трьох місяців у зв'язку з агресією Росії в Керченській протоці.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих