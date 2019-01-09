14:08
9 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Бык и Патриарх. Что у Маши в голове
      Вєсті Кремля
      21:11, 8 января
      Вести.UA. Жир: Как в Федерации испугались ХВедерации. Мода на ТВ-мордобои
      Вєсті.UA
      19:52, 8 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Американский дипломат рассказал, как США могут остановить дальнейшую агрессию Путина в Украине

      285 Читати новину українською
      США должны предоставить Украине оружие и усилить ее присутствие в Азовском море, – экс-посол
      США должны предоставить Украине оружие и усилить ее присутствие в Азовском море, – экс-посол / Фото из открытых источников

      Нынешняя слабая западная реакция на захват Россией украинских кораблей означает, что Путин получил тактическое преимущество. Чтобы избежать дальнейшей эскалации, США должны помочь Украине защититься в случае провокации и атаки.

      Об этом рассказал экс-посол США в Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст, пишет Atlantic Council.

      Читайте также: Какое оружие дали Украине США и сколько это стоило: инфографика

      Он подчеркивает, что считать инцидент в Керченском проливе проблемой только Украины было бы "глупостью". Хотя агрессия Кремля сфокусирована на Украине, однако цель РФ – ревизионистская политика для ослабления НАТО и Евросоюза.

      Вашингтон смог бы сорвать планы Путина, если бы заставил его заплатить очень высокую цену за войну с Украиной. Следовательно, США должны ввести жесткие санкции в отношении российских лидеров и экономики.

      Хербст также считает, что Украине нужно передать больше оружия.

      США должны отправить Украине минимум 6, а лучше 12 десантных катеров Mark V PT. Они должны быть вооружены как минимум 50, а лучше 100 ракет Hellfire. США также стоит передать украинской армии по меньшей мере сотню противокорабельных ракет Harpoon,
      – заявляет он.

      Эксперт отмечает, что катера Mark V PT можно перебросить в Мариуполь и Бердянск самолетами. По его мнению, Вашингтон сможет сэкономить на хранении противокорабельных ракет с 1970-х годов, "если часть из них просто подарить Украине".

      Эти ракеты, которые он предлагает передать Украине, имеют радиус действия до 100 километров. Это создаст проблемы для российских кораблей, если они попробуют в Мариуполь и Бердянск или другие украинские города.

      Также Хербст отмечает, что США должны помочь Украине укрепить свое военное присутствие в Азовском море. Американские катера Mark V могут дать украинскому флоту преимущество, которое поставит крупные российские корабли под угрозу.

      Он добавил, что Mark V вооружен торпедами. По его словам, "они станут еще большей угрозой для России", если их оборудовать ракетами Hellfire. Экс-посол считает, что Вашингтон должен передать Украине радары и разведывательные системы.

      США не в том положении, чтобы отменить доминирование России в Азовской акватории так же, как они не могут перечеркнуть российский военный перевес на Донбассе. Но они могут дать Украине активы для создания асимметричного вызова для Москвы,
      – отмечает Хербст.

      Он отмечает, что американское оружие даст Киеву возможность защититься в случае провокации и атаки. Сейчас Путин пользуется тем, что в акватории отсутствуют любые препятствия для российской агрессии.

      К слову, недавно Джон Хербст заявил, что США могут предоставить Украине оружие и ввести новые санкции против России в течение двух-трех месяцев в связи с агрессией России в Керченском проливе.

      Что случилось в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика терпит немалые

      Теги: Новости Украины Оружие Новости политики Новости США Водный транспорт Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      В черновицком медуниверситете взрыв: есть жертвы
       27 декабря 2012 , 15:28 1
      Сильные снегопады и метели снова накроют несколько областей Украины
       2 января , 17:04
      62% украинцев поддерживают уменьшение налогов при растаможке авто
       5 сентября 2018 , 12:04
      Лига наций превосходит российский ЧМ-2018 по посещаемости: как заполняются стадионы на матчах сборной Украины
       18 октября 2018 , 14:06
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук