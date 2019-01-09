Американский дипломат рассказал, как США могут остановить дальнейшую агрессию Путина в Украине

Нынешняя слабая западная реакция на захват Россией украинских кораблей означает, что Путин получил тактическое преимущество. Чтобы избежать дальнейшей эскалации, США должны помочь Украине защититься в случае провокации и атаки.

Об этом рассказал экс-посол США в Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст, пишет Atlantic Council.

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Он подчеркивает, что считать инцидент в Керченском проливе проблемой только Украины было бы "глупостью". Хотя агрессия Кремля сфокусирована на Украине, однако цель РФ – ревизионистская политика для ослабления НАТО и Евросоюза.

Вашингтон смог бы сорвать планы Путина, если бы заставил его заплатить очень высокую цену за войну с Украиной. Следовательно, США должны ввести жесткие санкции в отношении российских лидеров и экономики.

Хербст также считает, что Украине нужно передать больше оружия.

США должны отправить Украине минимум 6, а лучше 12 десантных катеров Mark V PT. Они должны быть вооружены как минимум 50, а лучше 100 ракет Hellfire. США также стоит передать украинской армии по меньшей мере сотню противокорабельных ракет Harpoon,

– заявляет он.

Эксперт отмечает, что катера Mark V PT можно перебросить в Мариуполь и Бердянск самолетами. По его мнению, Вашингтон сможет сэкономить на хранении противокорабельных ракет с 1970-х годов, "если часть из них просто подарить Украине".

Эти ракеты, которые он предлагает передать Украине, имеют радиус действия до 100 километров. Это создаст проблемы для российских кораблей, если они попробуют в Мариуполь и Бердянск или другие украинские города.

Также Хербст отмечает, что США должны помочь Украине укрепить свое военное присутствие в Азовском море. Американские катера Mark V могут дать украинскому флоту преимущество, которое поставит крупные российские корабли под угрозу.

Он добавил, что Mark V вооружен торпедами. По его словам, "они станут еще большей угрозой для России", если их оборудовать ракетами Hellfire. Экс-посол считает, что Вашингтон должен передать Украине радары и разведывательные системы.

США не в том положении, чтобы отменить доминирование России в Азовской акватории так же, как они не могут перечеркнуть российский военный перевес на Донбассе. Но они могут дать Украине активы для создания асимметричного вызова для Москвы,

– отмечает Хербст.

Он отмечает, что американское оружие даст Киеву возможность защититься в случае провокации и атаки. Сейчас Путин пользуется тем, что в акватории отсутствуют любые препятствия для российской агрессии.

К слову, недавно Джон Хербст заявил, что США могут предоставить Украине оружие и ввести новые санкции против России в течение двух-трех месяцев в связи с агрессией России в Керченском проливе.

Что случилось в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика терпит немалые