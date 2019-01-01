США могут дать Украине оружие через 2-3 месяца, а России грозят новые санкции, – экс-посол

США могут предоставить Украине оружие и ввести новые санкции против России в течение двух-трех месяцев.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил экс-посол США в Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст.

Уже через 2-3 месяца мы увидим, что США предоставят оружие Киеву и объявят о новых санкциях против России в связи с этой агрессией (в районе Керченского пролива). Думаю, в течение ближайших 8-10, максимум – 12 недель появится этот более сильный ответ США. И, кроме санкций, это будет военная помощь Украине", – сказал Хербст.

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По его словам, последние события дают США достаточно аргументов для того, чтобы предоставить Украине противокорабельные ракеты, патрульные корабли и другое военное оборудование.

В США достаточно крылатых ракет "Гарпун", в основе действия которых – технологии, разработанные 30 лет назад, – и это то, что мы уже сейчас можем предоставить. А возможно, и гораздо более современные ракеты,

– уточнил экс-посол.

Среди санкций, которые могут ввести США, Хербст назвал целесообразными ограничения против крупнейшего российского банка, или запрет на вход в американские порты российским судам.

Кроме того, экс-посол отметил, что поддержка Украины в американском Конгрессе на сегодня является очень сильной: "И она останется по меньшей мере такой же серьезной, а возможно, еще и усилится".

По словам Хербста, Украина уже много сделала, укрепляя свою оборону на востоке, и должна теперь подумать над усилением своей обороны на юге. И особенно в районе Азовского моря. Возможно, еще и в районе Одессы. Также он надеется, что после президентских выборов и выборов в Раду увидит "серьезные намерения относительно изменений, серьезные реформы".

Напомним, командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что ВМС ВСУ системно наращивают группировки на Азовском море в ответ на агрессивные действия России.