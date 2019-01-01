США можуть надати Україні зброю через 2-3 місяці, а Росії загрожують нові санкції, – екс-посол

США можуть надати Україні зброю і ввести нові санкції проти Росії протягом двох-трьох місяців.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив екс-посол США в Україні, директор Атлантичної ради Джон Гербст.

Уже через 2-3 місяці ми побачимо, що США нададуть зброю Києву і оголосять про нові санкції проти Росії у зв'язку з цією агресією (в районі Керченської протоки). Гадаю, протягом найближчих 8-10, максимум – 12 тижнів з'явиться ця набагато сильніша відповідь США. І, крім санкцій, це буде військова допомога Україні", – сказав Гербст.

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За його словами, останні події дають США достатньо аргументів для того, щоб надати Україну протикорабельні ракети, патрульні кораблі та інше військове обладнання.

У США достатньо крилатих ракет "Гарпун", в основі дії яких – технології, розроблені 30 років тому, – і це те, що ми вже зараз можемо надати. А можливо, і набагато сучасніші ракети,

– уточнив екс-посол.

Серед санкцій, які можуть ввести США, Гербст назвав доцільним обмеження проти найбільшого російського банку, або заборону на вхід в американські порти російським суднам.

Крім того, екс-посол наголосив, що підтримка України в американському Конгресі на сьогодні є дуже сильною: "І вона залишиться щонайменше такою ж серйозною, а можливо, ще й посилиться".

За словами Гербста, Україна вже багато зробила, зміцнюючи свою оборону на сході, і повинна "тепер подумати над посиленням своєї оборони на півдні. І особливо в районі Азовського моря. Можливо, ще й в районі Одеси. І, сподіваюся, після президентських виборів і виборів у Раду ми побачимо серйозні наміри щодо змін, серйозні реформи".

Нагадаємо, командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко заявив, що ВМС ЗСУ системно нарощують угруповання на Азовському морі у відповідь на агресивні дії Росії.