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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      США можуть надати Україні зброю через 2-3 місяці, а Росії загрожують нові санкції, – екс-посол

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      Джон Гербст анонсував надання зброї Україні від США
      Джон Гербст анонсував надання зброї Україні від США / Glavcom.ua

      США можуть надати Україні зброю і ввести нові санкції проти Росії протягом двох-трьох місяців.

      Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив екс-посол США в Україні, директор Атлантичної ради Джон Гербст.

      Уже через 2-3 місяці ми побачимо, що США нададуть зброю Києву і оголосять про нові санкції проти Росії у зв'язку з цією агресією (в районі Керченської протоки). Гадаю, протягом найближчих 8-10, максимум – 12 тижнів з'явиться ця набагато сильніша відповідь США. І, крім санкцій, це буде військова допомога Україні", – сказав Гербст.

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      За його словами, останні події дають США достатньо аргументів для того, щоб надати Україну протикорабельні ракети, патрульні кораблі та інше військове обладнання.

      У США достатньо крилатих ракет "Гарпун", в основі дії яких – технології, розроблені 30 років тому, – і це те, що ми вже зараз можемо надати. А можливо, і набагато сучасніші ракети,
      – уточнив екс-посол.

      Серед санкцій, які можуть ввести США, Гербст назвав доцільним обмеження проти найбільшого російського банку, або заборону на вхід в американські порти російським суднам.

      Крім того, екс-посол наголосив, що підтримка України в американському Конгресі на сьогодні є дуже сильною: "І вона залишиться щонайменше такою ж серйозною, а можливо, ще й посилиться".

      За словами Гербста, Україна вже багато зробила, зміцнюючи свою оборону на сході, і повинна "тепер подумати над посиленням своєї оборони на півдні. І особливо в районі Азовського моря. Можливо, ще й в районі Одеси. І, сподіваюся, після президентських виборів і виборів у Раду ми побачимо серйозні наміри щодо змін, серйозні реформи".

      Нагадаємо, командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко заявив, що ВМС ЗСУ системно нарощують угруповання на Азовському морі у відповідь на агресивні дії Росії.

      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Зброя Новини США Конфлікт в Азовському морі Санкції
      Джерело: 24 Канал
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