Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що російські війська все ще страждають від широко поширених тактичних невдач і українські сили зможуть цим скористатись.
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Україна отримає допомогу
Водночас російське військове командування продовжує роботу над внесенням адаптивних змін на тактичному рівні. Росіяни суттєво змінили тактичні авіаційні операції в Україні завдяки масовому використанню планерних бомб, що дозволяє літакам безпечніше завдавати ударів із глибокого тилу.
Україна зможе нейтралізувати багато матеріальних обмежень, з якими вона зараз стикається, у найближчі тижні, і в найближчі місяці вживатиме заходів, щоб вирішити проблеми з живою силою. Росія продовжуватиме шукати власні переваги, оскільки українські можливості покращаться,
– йдеться у звіті.
Прибуття американської допомоги на фронт дозволить ЗСУ розв'язати поточні проблеми. Наразі окупанти частково покладаються на свою кількісну перевагу в техніці та живій силі, щоб чинити постійний тиск на українські війська. Аналітики додають, що російська армія зазнає втрат, яких Сили оборони не змогли б витримати.
Україна, найімовірніше, стабілізує лінію фронту в найближчі місяці та зможе розпочати обмежені контрнаступальні операції наприкінці 2024 або на початку 2025 року,
– повідомляють в ISW.
Ворог не прорве оборону на фронті
- Аналітики ISW також повідомляли, що російські війська мають можливості досягти значних тактичних здобутків у районі Авдіївки та переслідувати важливу ціль із захопленням Часого Яру. Але, ймовірно, жодна з цих спроб не переросте в оперативно значуще проникнення в найближчій перспективі.
- Раніше українські сили вже стримували російські операції, тож малоймовірно, що російські війська цього літа проведуть операцію, яка буде значно масштабнішою та інтенсивнішою, ніж їх попередній наступ.
- Російські військові стикаються з обмеженнями кількості сучасної та ефективної техніки, яку вони можуть розгорнути в Україні, а загальна боєздатність російських з’єднань і підрозділів продовжує знижуватися.
- Російська зосередженість на кількості, незалежно від якості, підтримала тактичні досягнення Росії, особливо враховуючи, що затримки західної допомоги погіршили якісні переваги України над російськими силами.