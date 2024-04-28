Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що російські війська все ще страждають від широко поширених тактичних невдач і українські сили зможуть цим скористатись.

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Україна отримає допомогу

Водночас російське військове командування продовжує роботу над внесенням адаптивних змін на тактичному рівні. Росіяни суттєво змінили тактичні авіаційні операції в Україні завдяки масовому використанню планерних бомб, що дозволяє літакам безпечніше завдавати ударів із глибокого тилу.

Україна зможе нейтралізувати багато матеріальних обмежень, з якими вона зараз стикається, у найближчі тижні, і в найближчі місяці вживатиме заходів, щоб вирішити проблеми з живою силою. Росія продовжуватиме шукати власні переваги, оскільки українські можливості покращаться,

– йдеться у звіті.

Прибуття американської допомоги на фронт дозволить ЗСУ розв'язати поточні проблеми. Наразі окупанти частково покладаються на свою кількісну перевагу в техніці та живій силі, щоб чинити постійний тиск на українські війська. Аналітики додають, що російська армія зазнає втрат, яких Сили оборони не змогли б витримати.

Україна, найімовірніше, стабілізує лінію фронту в найближчі місяці та зможе розпочати обмежені контрнаступальні операції наприкінці 2024 або на початку 2025 року,

– повідомляють в ISW.

Ворог не прорве оборону на фронті