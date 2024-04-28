Про це розповів 24 Каналу Денис Попович, військовий оглядач, зазначивши, що зараз на Донеччині скрізь загрозливо. Ворог намагається обійти Часів Яр з півдня для чергової спроби захопити місто.

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"Ворог поспішає просунутися – в нього є завдання зайти в Часів Яр, адже дедлайн до 9 травня спливає. Є сумніви, що їм вдасться захопити місто до того часу", – сказав Попович.

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Військовий оглядач зауважив, якщо ворог має завдання захопити висоти Часового Яру, то всіма силами намагатиметься досягти цієї мети, попри ресурси, які доведеться втратити.

Зараз вони намагаються зайти в Часів Яр з півдня, з боку Іванівського. Там тривають бої на околицях. Ворог не зайшов у це місто, але намагання такі в них зараз є,

– підкреслив він.

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Через брак боєприпасів в Україні, Росія має можливість застосовувати керовані авіабомби, малі штурмові групи, щоб розпорошити наші сили та авіацію, що дає перевагу в повітрі.

Будемо сподіватися що засоби ППО вузького радіуса дії, які є в пакетах допомоги для України від США, зможуть знівелювати цю перевагу окупантів,

– висловився Денис Попович.

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