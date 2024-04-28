Про це розповів 24 Каналу Денис Попович, військовий оглядач, зазначивши, що зараз на Донеччині скрізь загрозливо. Ворог намагається обійти Часів Яр з півдня для чергової спроби захопити місто.
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"Ворог поспішає просунутися – в нього є завдання зайти в Часів Яр, адже дедлайн до 9 травня спливає. Є сумніви, що їм вдасться захопити місто до того часу", – сказав Попович.
Як діють росіяни
Військовий оглядач зауважив, якщо ворог має завдання захопити висоти Часового Яру, то всіма силами намагатиметься досягти цієї мети, попри ресурси, які доведеться втратити.
Зараз вони намагаються зайти в Часів Яр з півдня, з боку Іванівського. Там тривають бої на околицях. Ворог не зайшов у це місто, але намагання такі в них зараз є,
– підкреслив він.
Бої за Часів Яр: дивіться на карті
Через брак боєприпасів в Україні, Росія має можливість застосовувати керовані авіабомби, малі штурмові групи, щоб розпорошити наші сили та авіацію, що дає перевагу в повітрі.
Будемо сподіватися що засоби ППО вузького радіуса дії, які є в пакетах допомоги для України від США, зможуть знівелювати цю перевагу окупантів,
– висловився Денис Попович.
Яка ситуація біля Часового Яру: останні новини
- Володимир Зеленський 19 квітня прибув на фронт – місця, де тривають жорсткі бої, зокрема, Часів Яр. Під час свого візиту до Донецької області він відвідав командний пункт 41 окремої механізованої бригади, яка активно захищає цю територію. Там він вислухав звіти та провів зустріч з українськими військовими.
- Російські війська намагаються захопити Часів Яр, обходячи місто по флангах через інші населені пункти. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин зазначив, що протягом останніх 7 днів російські окупанти не здобули жодних успіхів.
- Силам оборони вдається утримувати Часів Яр навіть у складних умовах і при значних втратах. Російські війська намагаються знищити це місто, викладаючи усі засоби.