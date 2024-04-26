Війська активно штурмують населені пункти, "щоб взяти в кліщі Часів Яр". Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Окупанти хочуть прорвати оборону

Водночас, за його словами, за останні 7 днів жодних успіхів російські окупанти не мали.

Ворог зосереджує свої зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець – Донбас, оволодіння населеним пунктом Часів Яр, створення там умов для подальшого просування до Краматорської агломерації. Противник намагається взяти Часів Яр в оперативне оточення,

– повідомив Волошин.

Він додав, що росіяни будь-якою ціною намагаються захопити село Іванівське і околиці Богданівки, щоб зайти до Часового Яру.

Росіяни штурмують інші населені пункти

Російські окупанти також додатково безуспішно штурмують Андріївку та Кліщіївку, щоб вирівняти лінію оборони і бойового зіткнення. Зокрема в районі Кліщіївки було помічено збільшення особового складу армії росіян.

Найбільше штурмів на Часовоярівському напрямку було проведено за цю добу неподалік Білогорівки.

Там противник перегруповується, підвозить боєкомплекти, намагається розміновувати наші заміновані території. Однак йому це не вдається. Наші воїни стримують ворога,

– наголосив речник.

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