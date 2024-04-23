Водночас там зазначили, що бійці можуть допомагати суміжним підрозділам. Саме тому інколи техніку 47 бригади можна помітити на інших рубежах, що, ймовірно, і сталося цього разу. Військові закликали довіряти лише перевіреній інформації.

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Ситуація в Бердичах

У 47 ОМБР відповіли на повідомлення про те, що їх військові зайняли позиції в Очеретиному. Вони наголосили, що відповідна інформація не відповідає дійсності, адже воїни не покидали свої позиції в районі Бердичів – так продовжується вже два місяці.

Наші екіпажі "Бредлі", танкісти та оператори ударних дронів завжди допомагають суміжним підрозділам. Мабуть, побачивши наші бойові машини на стику з сусіднім підрозділом й були зроблені такі висновки,

– повідомили бійці.

Також бійці наголосили, що до цього вони чотири місяці утримували позиції в районі Степового, що дало змогу не допустити оточення Авдіївки. Під час боїв за місто ворог зазнав неймовірних втрат – як у живій силі, так й в техніці. Це призвело до того, що росіяни мусили перегрупуватися й змінити напрямок удару.

Ситуація на Донеччині