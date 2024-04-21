Президент Зеленський зазначив, що вже у червні країна – агресорка планує розгорнути повномасштабні контрнаступальні дії. Глава держави розповів, як можна завад\ти окупантам втілити їхні наміри.

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Зеленський назвав мету росіян

Часів Яр – головна мета загарбників на Сході. На початку квітня Головком Сирський попередив, що ворог отримав чітке розпорядження від Путіна взяти місто до 9 травня, коли у Росії святкують день перемоги у Другій світовій війні.

За словами Зеленського, надалі – вже у червні окупанти хочуть розгорнути масштабний наступ. Задля цього до 1 червня у Росії хочуть мобілізувати 300 тисяч бійців.

Президент прагне вірити, що українським військовим вдасться вистояти і втримати Часів Яр, відбивши ворога. А після цього захисники зможуть вже зруйнувати плани Кремля щодо літнього наступу.

Крім того, Зеленський сподівається на вчасне надходження західної зброї. Наразі воїнам, які тримають оборону у районі Часового Яру, не вистачає озброєння, зокрема артилерійських снарядів та засобів для боротьби із російськими розвідувальними БпЛА, які коригують вогонь.

Україна зможе покращити тактичне положення

В Інституті вивчення війни вважають, що у Москві можуть переглянути свої наміри щодо повномасштабної операції, яка має початися у червні. Адже коли її планували, військова допомога від США досі "висіла на волосині". Втім, зараз, очевидно, що Конгрес схвалить військову підтримку України.

Аналітики припускають, що росіяни могли розраховувати, що їхнє навіть погано підготовлене та оснащене військо зможе наступати проти українців, яким бракує грошей і снарядів.

В ISW не виключають, що після отримання допомоги від США, українські сили з покращеним матеріально-технічним забезпеченням та особовим складом завадять широкомасштабному наступу окупантів.