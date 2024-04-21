Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОСУВ "Хортиця". Підполковник Назар Волошин розповів, які саме напрямки зараз є найгарячішими, передає 24 Канал.
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Ситуація загострилася, але під контролем Сил оборони
Речник зазначив, що останніми днями на Східному фронті ситуація дещо загострилася, втім, під контролем Сил оборони.
Також розповів, що в районі відповідальності ОСУВ "Хортиця" найгарячішими напрямками є Бахмутський та Авдіївський.
Тут ворожа армія не припиняє спроб і надалі штурмувати позиції наших захисників, використовуючи при цьому всі види озброєння – артилерію, танки, безпілотники різних типів,
– сказав Волошин.
Підполковник додав, що також агресор застосовує авіацію для завдання ударів КАБами та ФАБами. Так ворог намагається досягти своєї мети.
Мета в них (окупантів – 24 Канал) одна-єдина – вийти на кордони Донецької області,
– підкреслив речник.
Підсумував, що ситуація в районі проведення бойових дій залишається складною, але контрольованою підрозділами Сили оборони.
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Росія хоче захопити Часів Яр до 9 травня
- Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор хоче захопити Часів Яр Бахмутського району Донецької області вже до 9 травня.
- На початку квітня Головнокомандувач ЗСУ повідомляв, що окупанти отримали чітке розпорядження від Путіна взяти це місто до дня, коли в Росії святкують перемогу у Другій світовій війні.
- Президент розповів, що далі, вже у червні, росіяни хочуть розгорнути масштабний наступ. Задля цього до 1 червня ворог планує мобілізувати 300 тисяч бійців.
- Глава держави висловив сподівання, що зброя надійде вчасно, і ми зможемо відбити ворога. Ба більше – розбити плани Росії щодо повномасштабних контрнаступальних дій в червні.
- Зеленський розповів, що українським захисникам, які тримають оборону на тому напрямку, не вистачає техніки, щоб боротися з ворожими дронами-розвідниками, які коригують артилерійський вогонь агресор, а також не вистачає артилерійських снарядів.