Командир взводу безпілотних роботизованих систем 5 окремої штурмової бригади Сергій Крайняк розповів в ефірі "Київ 24", що окупанти щодня намагаються своїми штурмовими діями заволодіти нашими позиціями, пише 24 Канал.

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Що відбувається в Часовому Яру

Авіацію ворог застосовує щодня. КАБи вже стали буденністю на багатьох напрямках, на нашому теж. Якщо взяти по передньому краю, то це 2 – 3 КАБи на день. Здебільшого б'ють по містах. По Часовому Яру може 10 і більше КАБів за день,

– розповів Сергій Крайняк.

Офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков розповів в ефірі телемарафону, що окупанти на Бахмутському напрямку застосовують більше бойової броньованої техніки. Вороги застосовують бойові броньовані машини для піхоти та важкі танки.

"Сьогодні ми там (у Часовому Яру – 24 анал) тримаємо оборону. Про те, що у ворога там є якісь здобутки, я б не сказав. І якщо дивитись взагалі на наші оборонні рубежі, то там де є можливість, ми їх посилюємо. Причому посилюємо постійно та досить таки значно", – запевнив Калашніков.

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Речник Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин розповів в ефірі телемарафону, що Часів Яр тримається. Ворог тисне на Бахмутському напрямку, зокрема, і на Часів Яр.

Ситуація повністю контрольована Силами оборони. Противника в місті немає,

– запевнив речник.

За словами Назара Волошина, там:

штурмові групи російських окупантів заїжджають на бойових машинах піхоти, атакують за підтримки дронів та артилерії,

останнім часом дуже дошкуляє авіація, яка закидає КАБами та ФАБами цивільну інфраструктуру, позиції наших захисників по всій лінії оборони,

досить щільно та постійній основі працює російська, як ствольна, так і реактивна артилерія.

Речник Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" пояснив, що за минулу добу на цьому напрямку зафіксували орієнтовно 120 мінометних і артилерійських обстрілів, і це дещо менше, ніж попередньої доби.

Ворог атакує Часів Яр боєприпасами північнокорейського та китайського виробництва. Окрім того, речник Нацгвардії України Руслан Музичук розповідав, що окупанти перекидали окремі підрозділи з Лиманського напрямку, щоб посилити наступ на Часів Яр.

Що відбувається у Часовому Яру