Про це 24 Каналу заявив військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що частіше росіян на підходах знищують дрони. Також працюють міномети та артилерія.

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"Часів Яр – наш. Там є навіть мирне населення, хоча я не бачу ніякого сенсу, бо місто руйнують, перетворюючи артою на купу цегли. Тут навіть працює магазин один", – розказав Сазонов.

Що відбувається в районі Часового Яру: дивіться карту

Попри атаки окупантів, місто живе. Військовослужбовець ЗСУ додав, що, якби допомога від союзників надійшла б трохи раніше, то загарбники навіть не доходили б до позицій української армії.

Дещо в нас є, але має бути набагато більше, щоб дати гідну відсіч. Головком Сирський вже попереджував, що до 9 травня є завдання у ворога – захопити Часів Яр за будь-яку ціну. Тому вони дуже потужно тут тиснуть,

– наголосив політолог.

Противник намагається зламати оборону ЗСУ

Росіяни тиснуть там, де можуть. Загарбники намагаються підходити до міста по трьох дорогах з напрямку Бахмута. Окремі ворожі групи пробиваються через ліс. Також окупанти пересуваються більш-менш відкритою місцевістю поодинці. Раніше такого не було.

"Вони почали атакувати нас на мотоциклах. На щастя, їх чути. Ми теж експериментуємо і з озброєнням, і з використанням різної тактики. Він (ворог – 24 Канал) вишукує наші слабкі місця. Ми вишукуємо там, де можна його бити краще", – наголосив армієць.

Окупанти застосовують касетні боєприпаси та КАБи. Дуже щільно працює і ворожа ствольна артилерія. Загарбники намагаються продавити оборону українських військових у Часовому Ярі.

Росія наступає на Часів Яр