Про це 24 Каналу заявив військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що частіше росіян на підходах знищують дрони. Також працюють міномети та артилерія.
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"Часів Яр – наш. Там є навіть мирне населення, хоча я не бачу ніякого сенсу, бо місто руйнують, перетворюючи артою на купу цегли. Тут навіть працює магазин один", – розказав Сазонов.
Що відбувається в районі Часового Яру: дивіться карту
Попри атаки окупантів, місто живе. Військовослужбовець ЗСУ додав, що, якби допомога від союзників надійшла б трохи раніше, то загарбники навіть не доходили б до позицій української армії.
Дещо в нас є, але має бути набагато більше, щоб дати гідну відсіч. Головком Сирський вже попереджував, що до 9 травня є завдання у ворога – захопити Часів Яр за будь-яку ціну. Тому вони дуже потужно тут тиснуть,
– наголосив політолог.
Противник намагається зламати оборону ЗСУ
Росіяни тиснуть там, де можуть. Загарбники намагаються підходити до міста по трьох дорогах з напрямку Бахмута. Окремі ворожі групи пробиваються через ліс. Також окупанти пересуваються більш-менш відкритою місцевістю поодинці. Раніше такого не було.
"Вони почали атакувати нас на мотоциклах. На щастя, їх чути. Ми теж експериментуємо і з озброєнням, і з використанням різної тактики. Він (ворог – 24 Канал) вишукує наші слабкі місця. Ми вишукуємо там, де можна його бити краще", – наголосив армієць.
Окупанти застосовують касетні боєприпаси та КАБи. Дуже щільно працює і ворожа ствольна артилерія. Загарбники намагаються продавити оборону українських військових у Часовому Ярі.
Росія наступає на Часів Яр
- Росіяни не полишають спроб захопити цей населений пункт. Бої тривають довкола міста. Ситуація напружена.
- Ворог зосередився на селищі Богданівка – туди він підтягує свої резерви. Противник просувається на північ від Іванівського. Цей населений пункт під контролем ЗСУ.
- Часів Яр доволі укріплений. Місто є панівною висотою, тож загарбники намагаються просуватися з усіх сил. У ЗСУ кажуть, що звідти росіяни можуть розгорнути плацдарм для свого подальшого наступу. Тоді небезпека може бути для Слов'янська, Краматорська, Костянтинівки та Дружківки.