Об этом 24 Каналу заявил военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов, отметив, что чаще россиян на подходах уничтожают дроны. Также работают минометы и артиллерия.

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"Часов Яр – наш. Там есть даже мирное население, хотя я не вижу никакого смысла, потому что город разрушают, превращая артой в кучу кирпичей. Здесь даже работает магазин один", – рассказал Сазонов.

Что происходит в районе Часова Яра: смотрите карту

Несмотря на атаки оккупантов, город живет. Военнослужащий ВСУ добавил, что, если бы помощь от союзников поступила бы чуть раньше, то захватчики даже не доходили бы до позиций украинской армии.

Кое-что у нас есть, но должно быть гораздо больше, чтобы дать достойный отпор. Главком Сырский уже предупреждал, что до 9 мая есть задача у врага – захватить Часов Яр любой ценой. Поэтому они очень мощно здесь давят,

– подчеркнул политолог.

Противник пытается сломать оборону ВСУ

Россияне давят там, где могут. Захватчики пытаются подходить к городу по трем дорогам с направления Бахмута. Отдельные вражеские группы пробиваются через лес. Также оккупанты передвигаются более-менее открытой местностью в одиночку. Раньше такого не было.

"Они начали атаковать нас на мотоциклах. К счастью, их слышно. Мы тоже экспериментируем и с вооружением, и с использованием различной тактики. Он (враг – 24 Канал) выискивает наши слабые места. Мы выискиваем там, где можно его бить лучше", – подчеркнул армеец.

Оккупанты применяют кассетные боеприпасы и УАБы. Очень плотно работает и вражеская ствольная артиллерия. Захватчики пытаются продавить оборону украинских военных в Часовом Яру.

Россия наступает на Часов Яр