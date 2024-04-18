Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк. По его словам, противник продвигается на север от Ивановского, сосредоточившись на поселке Богдановка.

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Ситуация возле Часового Яра

В Богдановке россияне сумели закрепиться и подтягивают туда свои резервы для дальнейшего продвижения на Часов Яр. Зато Ивановское пока остается под контролем украинских защитников.

"Несмотря на то, что как Часов Яр, так и Ивановское – это по сути высота, они продвигаются по низине, севернее Ивановского. Делают это медленно, но делают. Это связано с тем, что защитники Ивановского в первую очередь заняты отражением лобовых атак противника и их очень сильно отвлекают постоянные артиллерийские, авиационные обстрелы", – отметил военный.

Враг сбрасывает на город огромное количество управляемых авиационных бомб. По мнению Черняка, у россиян есть очередная политическая цель – захватить Часов Яр до 9 мая.

Наверное, еще не было такой битвы за населенный пункт за все время этой войны с таким огромным применением управляемых авиационных бомб. Украинская армия очень сильна в боях в городе. Используется каждая улочка, укрепления, дом, где можно установить какую-то точку огневого контроля над противником,

– отметил он.

Оккупанты просто сносят город до основания для того, чтобы у украинских защитников не осталось мест, которые можно было бы использовать как укрытие в боях.

Кроме этого россияне наносят огневое поражение по другим городам. В частности, Константиновке, Дружковке, а также Краматорске и Славянске.

"Часов Яр открывает им, скажем так, некоторые дополнительные возможности, которые они не имели до этого. Но украинская армия будет уже отталкиваться от этого, зная стратегию и планы противника можно делать попытки этому противодействовать. Надеемся на наших защитников", – добавил Черняк.

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