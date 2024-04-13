Активные бои продолжаются фактически непрерывно. Подробно о ситуации на поле боя 24 Каналу рассказал Юрий Федоренко – командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр.

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Цель врага – Часов Яр

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на Восточном фронте в последние дни обострилась. По его словам, это связано со значительной активизацией наступательных действий врага после проведения в России так называемых президентских выборов.

В общем Бахмутский отрезок оживленный уже более года, после того, как завершились контрнаступательные действия Сил обороны. Тогда противник начал наращивать свои возможности по ведению ударно-штурмовых действий. С середины сентября 2023 года противник ведет активные штурмовые действия,

– подчеркнул Юрий Федоренко.

За это время у российских военных были определенные тактические успехи на поле боя. Они, в частности, были обусловлены огромным количеством артиллерии и боеприпасов, а также работой авиации и БпЛА. Командир батальона "Ахиллес" отметил, что иногда создавалось впечатление, что у врага – бесконечный человеческий ресурс.

"По состоянию на сейчас основной целью для российских оккупационных войск является Часов Яр. Так сложилось, потому что это господствующая высота, поэтому противнику необходимо ее занять для дальнейшего взятия под огневой контроль другую агломерацию городов, в частности Константиновка – Дружковка – Краматорск. Это удачный плацдарм для потенциального продвижения по Донецкой области", – объяснил военный.

Ситуация возле Часового Яра: смотрите на карте

Не секрет и то, что российская армия имеет задачу захватить Донецкую и Луганскую область, поэтому для них взятие новой господствующей высоты является крайне важным.

Поэтому сейчас оккупанты сосредоточились на ударах по Часовому Яру, однако по состоянию на эту неделю особых тактических успехов у них нет.

Ситуация на флангах

Кроме того, россияне пытаются обходить город с левого и правого фланга. Поэтому активные боевые действия ведутся также в населенном пункте Богдановское. Были сообщения о том, что село полностью под оккупацией врага, однако это не так.

Часть населенного пункта остается за Силами обороны, идут бои за каждый дом, за каждую улицу. Некоторые позиции являются переменными: их то занимает противник, то Силы обороны выбивают их. Противник накапливает силы и средства, повторяя штурмовые действия. Таким образом позиции переходят "из рук в руки",

– объяснил Федоренко.

Бои также продолжаются в районе населенного пункта Ивановское. Командир батальона "Ахиллес" сообщил, что на сегодня примерно 25 – 30% села находятся под контролем Сил обороны, остальные – в оккупации.

"Если мы говорим о населенных пунктах, должны понимать, что, например, Ивановское осталось только как географическая территория. Противник активно применяет КАБы, в результате чего населенные пункты просто стирают с лица земли", – отметил Федоренко.

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Российские военные также проводят ударно-штурмовые действия в направлении Клещеевки и Андреевки. Впрочем, за последнюю неделю у них не было никаких тактических успехов.

Тактика ведения боев

В основном россияне используют несколько тактик. Юрий Федоренко кратко рассказал о двух из них.

Накопление живой силы. На передовые позиции пешим ходом или при поддержке высокоманевренных автомобилей подбрасывает свою штурмовую живую силу. Их накапливают до взвода или двух, а затем при благоприятных условиях – начинают проводить ударно-штурмовые действия.

Применение бронированной и легкобронированной техники. Легкобронированную технику вроде БТР, БМП, БМД используют для подвоза штурмовых групп к передней линии. Танки – для огневого прикрытия. Свои бронемашины оккупанты защищают средствами РЭБ. Но Силам обороны удается успешно их уничтожать.

На этой неделе велись активные боевые действия. Противник применил более 30 единиц бронированной техники – 22 потерял во время боевого столкновения. 9 бронированных автомобилей уничтожило подразделение "Ахиллес", который я имею честь возглавлять. Еще 2 – повредил, и уничтожил машину баги,

– рассказал Федоренко.

Другая техника, которую потерял враг, уничтожила объединенная работа бригад, работающих на этом направлении. За сутки 12 апреля оккупанты провели штурм, привлекая 6 единиц бронированной техники: 4 БМП и 2 танка. На поле боя из них осталось 5, которые уничтожили с помощью БпЛА и инженерных заграждений.

Проблема со снарядами

"Остается неизменной поддержка украинской нации. Мы чувствуем, что государство делает достаточно много для того, чтобы у нас появлялось больше средств. Я говорю о БпЛА, это наша профильная тема. Поэтому разведывательных средств объективно стало больше. Государство начало поставлять в разы больше FPV-дронов. Но динамика боевых действий остается бешеной", – заметил военный.

По мнению Федоренко, основная работа и тяжесть войны ложится на плечи пехотных подразделений. Поэтому, подчеркнул командир батальона "Ахиллес", остальные Сил обороны должны сделать все для того, чтобы противник не смог приблизиться к передовым позициям. То есть уничтожать врага дистанционно.

"Несмотря на то, что Силы обороны бьются очень мощно и очень слаженно, нам не хватает боеприпасов: как к системам ПВО, так и к различной номенклатуре огневых средств. Это системная проблема. Ждем пакеты международной помощи, в частности от США. Вдохновляет то, что заходит некоторая номенклатура боеприпасов, которую изготавливают внутри нашего государства. Также, конечно, ждем F-16", – подытожил военный.

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