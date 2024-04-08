О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 1 по 7 апреля, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

Обратите внимание Россияне заявили о своем входе в пригород Часова Яра: как отреагировали ВСУ

Есть ли россияне в Часовом Яру?

В течение прошлой недели россияне прилагали все усилия для продвижения к Часову Яру и 5 апреля даже успели заявить о том, что уже вошли в город. Силы обороны это опровергли. Так что же происходит в городе?

Сейчас восточные окраины Часова Яра являются эпицентром боев на Бахмутском направлении, ведь захват города – цель врага. Стоит отметить, что глава ГУР МО Кирилл Буданов отметил, что россияне хотят захватить этот город и продолжать наступление в направлении Покровска.

Очевидно, россиянам действительно удалось зайти в здания на самой окраине города, однако, как свидетельствуют опубликованные в сети кадры, ВСУ наносят мощные удары по врагу. То есть даже если оккупанты и заходят в город, то чаще всего это последнее, что они делают. Однако стоит понимать, что у врага немало живой силы и он не считается со своими солдатами. Поэтому за Часов Яр Россия готова положить любое их количество.

Кроме того, поскольку враг подошел уже вплотную к Часову Яру, город усиленно атакует российская артиллерия и реактивные системы залпового огня. Также возросло количество атак в близлежащих населенных пунктах.

Несмотря на то, что целью врага является именно Часов Яр, россияне также продолжают атаковать в районе села Ивановское на юго-востоке от города. Там врагу тоже удалось продвинуться.



Ситуация в Часовом Яру и Ивановском в конце марта / Карта DeepStateMAP



Ситуация в Часовом Яру и Ивановском сейчас / Карта DeepStateMAP

Наступление врага на Уманское и продвижение в Бердычах

Ситуация на Авдеевском направлении уже на протяжении длительного времени остается напряженной и сложной. После отхода ВСУ из Авдеевки россияне продолжают давить в надежде захватить как можно больше территорий.

Однако титаническими усилиями наши воины смогли стабилизировать линию фронта и удерживают ее в сверхсложных условиях. Враг продолжает попытки продвигаться на этом направлении, и иногда оккупационные войска таки оккупируют территории. Однако ВСУ делают все, чтобы каждое движение вперед было максимально болезненным для врага.

В течение прошлой недели основными местами боевых столкновений на Авдеевском направлении стали населенные пункты Первомайское, Бердычи, Невельское, а также Уманское, в направлении которого сейчас продвигаются оккупанты.

В селе Бердычи, куда россияне прорвались ранее, продолжается продвижение оккупационных войск, однако с большими потерями. Наши воины наносят удары по оккупантам, в частности с помощью дронов. По состоянию на 7 апреля ни Силы обороны, ни оккупационные российские войска не контролируют полностью Бердычи.



Ситуация в Бердычах в конце марта / Карта DeepStateMAP



Ситуация в Бердычах сейчас / Карта DeepStateMAP

Также россияне атакуют на направлении Тоненькое – Уманское, чтобы прорваться к последнему. Расстояние от передовой до населенного пункта сейчас составляет чуть больше километра, хотя серая зона тянется чуть ли не вплотную к самому селу.



Направление Тоненькое – Уманское / Карта DeepStateMAP

Направление Тоненькое – Уманское по состоянию на сейчас / Карта DeepStateMAP

Активизация россиян на Запорожье

Работинский клин не дает покоя россиянам, поэтому они делают все для того, чтобы повторно оккупировать его. Бои в районе Работино и Вербового не утихают уже длительное время, однако на прошлой неделе россияне еще и активизировали обстрелы прифронтовых территорий, усиливая террор гражданского населения, которое уже более 2 лет страдает от вражеских атак.

Что касается Роботинского клина, то россиянам удалось продвинуться вблизи Вербового. Бои на этом направлении не утихают.

В районе Работино россияне продолжают использовать тактику "банзай-атак", когда враг на бронетехнике врывается в село и десантируется. Наши воины уничтожают и вражескую технику, и личный состав врага. Такие атаки рассчитаны на истощение Сил обороны за счет живой силы врага для дальнейшего прорыва в село. Эту тактику россияне использовали для прорыва в Бердычах.



Район Работино в конце марта / Карта DeepStateMAP



Район Работино по состоянию на конец недели / Карта DeepStateMAP

Военное преступление россиян в Крынках

Активные бои продолжаются по всей линии столкновения от Харьковщины до Херсонщины, хоть и не обо всех направлениях мы вспоминаем в еженедельных обзорах. Но мы всегда подчеркиваем, что отсутствие изменений на карте не означает отсутствия боев.

Одним из таких направлений является Таврический, а конкретно – плацдарм на левобережье Херсонщины, который в сверхсложных условиях продолжают удерживать ВСУ.

7 апреля стало известно об очередном военном преступлении россиян. В районе села Крынки оккупанты расстреляли 3 безоружных украинских военнопленных и опубликовали видео в сети.

Россияне в очередной раз нарушили законы и обычаи войны и убили украинских пленных. Это еще одно напоминание о том, с кем мы боремся и почему не можем сдаваться. И еще это напоминание о том, что бои в Крынках не утихают.

Плацдарм ВСУ в Крынках / Карта DeepStateMAP

ВСУ сдерживают врага в сложных условиях

Пока в США так и не могут одобрить военную помощь Украине, а союзники в Европе продолжают искать и покупать для Украины боеприпасы, наши воины продолжают держать оборону. Пока кто-то имеет выбор – или помогать нашей стране, или нет, есть те, у кого этого выбора нет. Но отсутствие необходимого оружия может стоить жизни.

Но даже несмотря на это ВСУ не только удерживают рубежи, но и проводят контратаки и таких на прошлой неделе произошло сразу две.

Силам обороны успешно удалось отбросить оккупантов в районе села Невельского, что вблизи Авдеевки. Впервые за последние несколько недель наши воины отбили захваченную врагом территорию.

Ситуация в Невельском в конце марта / Карта DeepStateMAP

Ситуация в Невельском после контратаки ВСУ / Карта DeepStateMAP

Еще одна успешная контратака ВСУ состоялась в районе села Старомайорское в Донецкой области. Россияне в первые дни апреля пошли в наступление в направлении освобожденного прошлым летом села, вследствие чего ВСУ потеряли несколько позиций. Однако в течение следующих дней наши воины отбили эти позиции обратно.

Как менялась ситуация возле Старомайорского / Карта DeepStateMAP

Кроме того, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о тактических успехах наших воинов на Харьковщине и севере Донецкой области.

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