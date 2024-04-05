Андрей Задубинный дал понять, что информация от оккупантов о появлении российских военных в пригороде населенного пункта Часов Яр Донецкой области не соответствует действительности. Спикер призвал не верить вбросам со стороны противника.

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Что сказали в ВСУ

Андрей Задубинный отрицает информацию от россиян о появлении оккупантов в пригороде Часового Яра. По его словам, в районе этого города ведутся бои.

Ситуация там очень сложная, бои продолжаются, но их (россиян – 24 Канал) там нет. Не верьте российским сообщениям,

– подчеркнул спикер.

Что этому предшествовало

О якобы появлении россиян возле Часового Яра заявил любитель "русского мира" Ян Гагин. Он является советником террориста Дениса Пушилина, возглавляющего незаконно созданное Россией квазиобразование на временно оккупированной части Донбасса.

В эту пятницу, 5 апреля, Гагин заявил, что захватчикам будто бы остается до города около полукилометра. А затем он сказал, что российские военные якобы уже находятся в пригороде Часового Яра.

Что говорят про Часов Яр