Андрей Задубинный дал понять, что информация от оккупантов о появлении российских военных в пригороде населенного пункта Часов Яр Донецкой области не соответствует действительности. Спикер призвал не верить вбросам со стороны противника.
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Что сказали в ВСУ
Андрей Задубинный отрицает информацию от россиян о появлении оккупантов в пригороде Часового Яра. По его словам, в районе этого города ведутся бои.
Ситуация там очень сложная, бои продолжаются, но их (россиян – 24 Канал) там нет. Не верьте российским сообщениям,
– подчеркнул спикер.
Что этому предшествовало
О якобы появлении россиян возле Часового Яра заявил любитель "русского мира" Ян Гагин. Он является советником террориста Дениса Пушилина, возглавляющего незаконно созданное Россией квазиобразование на временно оккупированной части Донбасса.
В эту пятницу, 5 апреля, Гагин заявил, что захватчикам будто бы остается до города около полукилометра. А затем он сказал, что российские военные якобы уже находятся в пригороде Часового Яра.
Что говорят про Часов Яр
- Командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко недавно в комментарии 24 Каналу объяснил, почему россияне хотят захватить Часов Яр. По его словам, оккупанты стремятся завладеть господствующей высотой, чтобы потом сформировать плацдарм для дальнейшего наступления.
- Как отметил Федоренко, захватчики не жалеют техники, боеприпасов и личного состава при наступлениях на Часов Яр. Поэтому в этом районе продолжаются жесткие бои. Однако Силы обороны отражают атаки противника.
- Не так давно аналитики из Института изучения войны заявили о созданной ВСУ на подступах к этому городу значительной обороне, которую оккупантам трудно будет пробить. По мнению экспертов, в ближайшие месяцы нет перспектив окружения Часового Яра захватчиками.