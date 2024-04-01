Командир батальона ударных БпАК “Ахиллес” 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал 24 каналу, что россияне стремятся завладеть господствующей высотой. Это возможность сформировать плацдарм для дальнейшего наступления как в направлении Славянска, так и в направлении Константиновка – Дружковка – Краматорск.
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Не хватает боеприпасов
Для противника очень важно взять эту господствующую высоту. И объективно он не жалеет ресурсов. Но удастся ли это ему? Федоренко убежден, что нет.
В случае, если мы получим дополнительное количество боеприпасов, я уверен, что нам удалось бы реализовать тот сценарий, который был в этот период 2023 года. Противник был ориентировочно на тех же рубежах, только чуть дальше. И тогда удалось стабилизировать ситуацию и отбросить его почти на 5 километров по флангам от Бахмута,
– поделился боец ВСУ.
Украинские военные часто жалуются на недостаток снарядов. Ведь если бы Вооруженные Силы Украины имели необходимое количество боеприпасов и техники от Запада, эффективность уничтожать врага была бы значительно выше.
Ситуация в Часовом Яру
- Часов Яр – город в Донецкой области, который расположен близко к линии фронта. Он почти полностью разрушен. Однако, несмотря на опасность, там остались три человека.
- Огромные воронки от авиабомб, разбитые улицы и дома – это все, что осталось от Часового Яра.
- Оккупанты не жалеют техники, личного состава и боеприпасов, однако Институт изучения войны отмечает, что успеха за это время россиянам достичь не удалось.
- Россияне привлекают военнослужащих с низким уровнем подготовки. Это преимущественно люди, которые были лишены свободы на территории России и сейчас воюют против Украины.