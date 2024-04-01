Командир батальона ударных БпАК “Ахиллес” 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал 24 каналу, что россияне стремятся завладеть господствующей высотой. Это возможность сформировать плацдарм для дальнейшего наступления как в направлении Славянска, так и в направлении Константиновка – Дружковка – Краматорск.

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Не хватает боеприпасов

Для противника очень важно взять эту господствующую высоту. И объективно он не жалеет ресурсов. Но удастся ли это ему? Федоренко убежден, что нет.

В случае, если мы получим дополнительное количество боеприпасов, я уверен, что нам удалось бы реализовать тот сценарий, который был в этот период 2023 года. Противник был ориентировочно на тех же рубежах, только чуть дальше. И тогда удалось стабилизировать ситуацию и отбросить его почти на 5 километров по флангам от Бахмута,

– поделился боец ВСУ.

Украинские военные часто жалуются на недостаток снарядов. Ведь если бы Вооруженные Силы Украины имели необходимое количество боеприпасов и техники от Запада, эффективность уничтожать врага была бы значительно выше.

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