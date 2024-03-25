Аналитики отмечают, что на подступах к городу Вооруженные Силы смогли выстроить значительную оборону, которую захватчикам трудно будет пробить. В то же время враг не оставляет своих планов на оккупацию этого города.

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Ситуация в направлении Часового Яра

Как сообщает ISW, согласно имеющимся визуальными доказательствами, россияне продвинулись на 1,5 километра в направлении Часового Яра. Министерство обороны России 23 марта заявило о захвате населенного пункта Ивановское, однако аналитики не получили достаточно доказательств, подтверждающих это заявление.

Институт изучения войны отмечает, что оккупанты начали локализованную наступательную операцию на Бахмутском направлении еще в ноябре 2023 года. Ее целью была оккупация территорий, которые ВСУ удалось освободить в течение наступательной компании прошлого года. Однако значительных успехов за это время россиянам достичь не удалось.

Вооруженные Силы создали значительные укрепления в форме кольца в районе Часового Яра – россияне изо всех сил будут пытаться прорвать их.

Отмечается, что российские войска планировали перебросить дополнительные силы в район Бахмута с авдеевского направления в середине февраля. Однако возможность использовать тактические уязвимые места к западу от Авдеевки побудила оккупантов поддерживать наступление именно на этом направлении. В то же время окружение Часового Яра сейчас маловероятно.

Российские тактические успехи к востоку от Часов Яр не создают условий для окружения или окружения населенного пункта, и российским войскам, вероятно, придется достичь значительных тактических успехов на юго-восток и северо-запад от Часового Яра, прежде чем начать окружение или окружение населенного пункта,

– пишут в ISW.

Вероятно, россияне попытаются выбрать тактику постепенного охвата, которую практиковали ранее.

Какова ситуация на фронте