Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що росіяни прагнуть заволодіти панівною висотою. Це можливість сформувати плацдарм для подальшого наступу як у напрямку Слов’янська, так і у напрямку Костянтинівка – Дружківка – Краматорськ.

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Не вистачає боєприпасів

Для противника дуже важливо взяти цю панівну висоту. І об’єктивно він не шкодує ресурсів. Але чи вдасться це йому? Федоренко переконаний, що ні.

У випадку, якщо ми отримаємо додаткову кількість боєприпасів, я впевнений, що нам вдалося б реалізувати той сценарій, який був у цей період 2023 року. Противник був орієнтовно на тих же рубежах, лише трохи далі. І тоді вдалося стабілізувати ситуацію та відкинути його майже на 5 кілометрів по флангах від Бахмута,

– поділився боєць ЗСУ.

Українські військові часто жаліються на нестачу снарядів. Адже якби Збройні Сили України мали необхідну кількість боєприпасів та техніки від Заходу, ефективність нищити ворога була б значно вищою.

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Ситуація у Часовому Яру