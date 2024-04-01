Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що росіяни прагнуть заволодіти панівною висотою. Це можливість сформувати плацдарм для подальшого наступу як у напрямку Слов’янська, так і у напрямку Костянтинівка – Дружківка – Краматорськ.
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Не вистачає боєприпасів
Для противника дуже важливо взяти цю панівну висоту. І об’єктивно він не шкодує ресурсів. Але чи вдасться це йому? Федоренко переконаний, що ні.
У випадку, якщо ми отримаємо додаткову кількість боєприпасів, я впевнений, що нам вдалося б реалізувати той сценарій, який був у цей період 2023 року. Противник був орієнтовно на тих же рубежах, лише трохи далі. І тоді вдалося стабілізувати ситуацію та відкинути його майже на 5 кілометрів по флангах від Бахмута,
– поділився боєць ЗСУ.
Українські військові часто жаліються на нестачу снарядів. Адже якби Збройні Сили України мали необхідну кількість боєприпасів та техніки від Заходу, ефективність нищити ворога була б значно вищою.
Ситуація у Часовому Яру
- Часів Яр – місто у Донецькій області, яке розташоване близько до лінії фронту. Воно майже повністю зруйноване. Однак, попри небезпеку, там залишилися три людини.
- Величезні вирви від авіабомб, розбиті вулиці та будинки – це все, що залишилося від Часового Яру.
- Окупанти не шкодують техніки, особового складу та боєприпасів, однак Інститут вивчення війни зазначає, що успіху за цей час росіянам досягти не вдалося.
- Росіяни залучають військовослужбовців з низьким рівнем підготовки. Це переважно люди, які були позбавлені волі на території Росії і зараз воюють проти України.