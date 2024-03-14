Ведущая 24 Канала Андриана Кучер посетила Часов Яр и рассказала, чем сейчас живет город. Напомним, что 1 января 2024 года ведущая побывала на позициях бойцов ВСУ на Авдеевском направлении.

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Какая ситуация в городе

Часов Яр расположен близко к линии фронта, примерно в 3 километрах. Если сравнивать с Авдеевкой, то уже практически, то же самое.

Чувствуется, что фронт приближаться к городу. Он почти полностью разрушен: выжжены полностью районы, уничтожены здания, абсолютно пустые улицы. Здесь царит жуткая пустота. Некоторые моменты напоминаю фильмы про апокалипсис, но это то, чем сейчас живет Часов Яр.

В городе почти не осталось людей. Наиболее изуродован – восточный район города, который расположен ближе к Бахмуту. Туда уже даже не пускают журналистов и волонтеров. Однако несмотря на всю опасность, там до сих пор остается три человека.

С одной стороны, можно сказать всего-навсего три человека на огромный район города, а с другой – аж три человека, которые отказались эвакуироваться. Это на самом деле тоже большая боль, но это выбор людей.

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Наши бойцы испытывают дефицит вооружения

Сейчас в городе Часов Яр очень горячо. Наши бойцы рассказывают, что здесь российских FPV-дронов, как комаров в теплый летний вечер.

Россияне свободно чувствуют себя в небе. Они забросали город КАБами и ФАБами, которые несут наиболее разрушительный характер и полностью стирают его с лица земли. Этому очень трудно противостоять, но наши бойцы держатся и демонстрируют стальную выдержку.

Украинские военные жалуются на недостаток снарядов. Ведь если бы Вооруженные Силы Украины имели достаточно вооружения, то, возможно, ситуация с Авдеевкой была бы другая. Надеемся, что наши партнеры вовремя опомнятся для того, чтобы Часов Яр не повторил судьбу ни Авдеевки, ни Бахмута.

К слову, Часов Яр ведущая 24 Канала посетила вместе российским правозащитником Марком Фейгиным. Марк был в этом городе в мае 2023 года, как раз в разгар российского наступления на Бахмут. Он отметил, что в течение года город изменился до неузнаваемости.

Ситуация в городе Часов Яр