Об этом 24 Каналу сказал сержант ВСУ, спикер международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук. Он рассказал о ситуации вблизи Часового Яра и о трудностях, с которыми сталкиваются наши бойцы.

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"Самое приятное, что россияне получают на орехи, регулярно, с удовольствием", – отметил Макарук.

"Это будет очередной Сталинград"

На Бахмутском направлении оккупанты постоянно поливают наши войска различными типами артиллерии.

Летает все, но уже не так борзо. Из-за регулярного самолетопада на России начался вой под названием "плач Ярославны",

– сказал сержант ВСУ.

Для оккупационной армии Часов Яр гораздо важнее Бахмута, ведь это выход на высоты, с которых видно всю Константиновку и Дружковку. Как говорят сами россияне, для них это будет очередной Сталинград.

Фактически таких сел как Богдановка и Ивановское не существует. Эти места нарисованы на карте, но ничего живого там не осталось,

– отметил Макарук.

Еще одной бедой Часового Яра сейчас является весна и невероятная грязь, в которой постоянно находятся бойцы Вооруженных Сил Украины. В городе не осталось ни одного уцелевшего здания. Однако там до сих пор остается местное население, что вызывает у военных возмущение, ведь уже был трагический опыт Бахмута и Авдеевки.

"Те, кто сидят здесь, лично у меня, не вызывают положительных эмоций. Однако недавно произошел интересный случай. Мы уже выезжали из Часового Яра и при въезде в Константиновку нас встретила старенькая бабушка, которая махала украинским флажком. Было так приятно, когда эта бабушка от души благословляет тебя и крестит твоих ребят", – добавил сержант ВСУ.

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