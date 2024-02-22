О попытках наступления оккупантов на этом участке фронта сообщили Сухопутные войска ВСУ.

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"Потеря большого количества бронированных машин противника во время сегодняшнего наступления побудила россиян отступить", – сообщило командование

Уточняют, что помогло остановить оккупантов подразделение "Перун", военные сожгли 2 БМД на этом участке.

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