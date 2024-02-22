Про спроби наступу окупантів на цій ділянці фронту повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

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"Втрата великої кількості броньованих машин противника під час сьогоднішнього наступу спонукала росіян відступити", – повідомило командуванняю

Уточнюють, що допоміг зупинити окупантів підрозділ "Перун", військові спалили 2 БМД на цій ділянці.

Ситуація в районі Часового Яру: головне

  • Російські окупанти продовжують зосереджувати свої сили в районі Бахмута та Кліщіївки. Їхня мета – наступ на Часів Яр.
  • Ворог намагається просуватися поблизу траси Часів Яр – Хромово малими групами по 30 – 40 осіб.
  • Станом на сьогодні, за даними Генштабу, на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки російських окупантів в районах населених пунктів Кліщіївка та Майорськ Донецької області.