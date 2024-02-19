Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 12 по 18 лютого, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

Зверніть увагу Росіяни проводять зачистку Авдіївки, – у ЗСУ розповіли, що відбувається в місті

ЗСУ вийшли з Авдіївки

Протягом 12 – 18 лютого відбулася кульмінація боїв за Авдіївку. Ситуація у місті погіршувалася з кожним днем. Окупаційні війська продовжували тиск на півночі та на півдні міста. Ворог наступав з півночі у напрямку Ласточкиного, а з півдня – на Сєверне. Мета – оточення підрозділів, які боронили місто.

Окупанти масовано атакували місто керованими авіабомбами та застосовували заборонені фосфорні боєприпаси. Ворогу вдалося взяти під вогневий контроль логістичні шляхи до міста. В ОСУВ "Таврія" повідомили, що на цей випадок підготували запасний шлях постачання всього необхідного для бійців.

У перші дні тижня найкритичнішою ситуація була на позиціях району Зеніт, де нашим воїнам довелося давати відсіч окупантам фактично в оточенні. Через критичність становища в Авдіївці, до міста передислокували 3-тю штурмову бригаду. Комбриг Андрій Білецький заявив, що на окремих ділянках бійцям доводилося вести оборону на 360 градусів в умовах оточення.

15 лютого стало відомо, що окупанти захопили район Зеніт. У ніч напередодні підрозділи ЗСУ вийшли звідти, однак, на жаль, не без втрат. Згодом військове командування повідомило, що під час завершення боїв за Авдіївку певна кількість бійців потрапила у полон, проте точну цифру не називають.

Важливо! У районі Зеніт розстріляли 6 українських полонених. Кадри поширили самі ж росіяни. Україна розпочала розслідування чергового порушення законів та звичаїв війни і міжнародних конвенцій з боку росіян.

Наступного дня ворог пішов у наступ з окупованих у 2014 році територій та захопив Донецьку фільтрувальну станцію. Тобто окупанти лізли у місто буквально зі всіх боків. До вечора з'явились кадри з підтвердженням захоплення Авдіївської залізничної лікарні та міського парку. Запеклі бої точилися в районі коксохімічного заводу.

Уночі 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про виведення підрозділів з Авдіївки.

Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах,

– заявив Сирський.

18 лютого вихід підрозділів завершився. Росіяни окупували майже вщент ними знищену Авдіївку.

Як змінювалася ситуація в Авдіївці протягом тижня / Карта DeepStateMAP

Окрім Авдіївки, ворог протягом тижня проводив штурмові дії в напрямках Первомайського та Невельського.



Первомайське і Невельське, ситуація станом на 12 лютого / Карта DeepStateMAP



Первомайське і Невельське, ситуація станом на 12 лютого / Карта DeepStateMAP

Ворог просувається до Часового Яру

12 лютого російські війська здійснили чимало спроб штурмів на Бахмутському напрямку. Ворогу вдалося просунутися на півночі Іванівського у напрямку міста Часів Яр на Донеччині.



Ситуація біля Часового Яру станом на 11 лютого / Карта DeepStateMAP

Росіяни намагаються вийти на хребет між Богданівкою та Іванівським, аби продовжувати наступ на Часів Яр. Ворог масовано застосовує FPV-дрони, атакуючи ними позиції наших захисників та захисниць, після чого в хід ідуть штурмові групи.

Станом на кінець тижня росіяни продовжують наступати на Іванівське та шукати місця для пробиття оборони в районі Богданівки.

Як змінилася ситуація біля Часового Яру за тиждень / Карта DeepStateMAP

Важливо! Водночас поблизу села Веселе на Бахмутському напрямку росіяни вбили ще двох українських військовополонених у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця". Україна розслідує цей злочин.

Росіяни спробували іти у наступ на Півдні

Поки в районі Авдіївці завершувалася оборонна операція Сил оборони, росіяни спробували піти у новий наступ у Запорізькій області в районі Роботиного та Вербового. Ворожим військам вдалося прорватися на південний захід від Вербового, частина окупантів прорвалася у Роботине, але більшість із них була ліквідована нашими захисниками.

Ситуація в районі Роботиного станом на 12 лютого / Карта DeepStateMAP

Очевидна мета росіян у наступі в Запорізькій області – ліквідувати так званий Роботинський клин, який утворився після того, як Сили оборони прорвали ворожий захист і звільнили село Роботине, просунувшись у напрямках Новопокровки, Вербового та Новопрокопівки, водночас буквально вклинившись у загарбану ворогом територію.

Як змінилася ситуація в районі Роботиного протягом тижня / Карта DeepStateMAP

Станом на 18 лютого активність боїв на цьому напрямку дещо знизилася. Однак у DeepStateMAP відзначають, що зараз окупанти перед вибором куди перекидати війська після захоплення Авдіївки – продовжувати атаку в тому ж напрямку, передислоковувати на захоплення Куп'янська, Часового Яру чи Роботиного.

Зверніть увагу! Минулого тижня ситуація довкола Авдіївки була вкрай складною, однак в такий критичний момент українці вкотре довели свою силу, закриваючи збори на сотні тисяч гривень на потреби підрозділів, які боронили місто. Однак для перемоги нашим воїнам потрібна постійна підтримка. Для цього, зокрема, працює наш Фонд24 – тут ви завжди знайдете актуальні збори на потреби наших захисників.