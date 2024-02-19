Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій. Він додав, що наразі на Авдіївському напрямку ситуація контрольована, передає 24 Канал.

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Під Авдіївкою окупанти зализують рани

Лиховій повідомив, що нині ситуація на Авдіївському напрямку контрольована – ворог зализує рани та намагається проводити наступальні дії на інших напрямках крім Авдіївського напрямку, де кількість атак значно зменшилась. У самій Авдіївці російські військові проводять зачистку.

Росіяни проводять перегрупування. Вони досягли своїх якихось тактичних цілей на Авдіївському напрямку. На жаль, вони мають таку змогу, тому проводять зачистку, тому що це все-таки місто – значна територіальна одиниця. Вони, ймовірно, будуть перекидати якісь підрозділи на інші напрямки, але поки що пройшов досить короткий час, щоб це відбулося,

– повідомив Лиховій.

На уточнювальне питання, що мається на увазі під "зачисткою", речник зауважив – це те, "що відбувається в місті з якого вийшли всі сили". Мовиться, у тому числі, про роботу з диверсійно-розвідувальними групами, проводять розмінування тощо.

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