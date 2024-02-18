Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій. Він зазначив, що наразі немає достатньо даних, щоб точно висловитися щодо ситуації з розстрілом українських полонених в Авдіївці, передає 24 Канал.

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У ЗСУ сказали, що знають про ситуацію з розстрілом полонених

Дмитро Лиховій у коментарі Суспільному зазначив, що наразі немає спростування або підтвердження того, що росіяни розстріляли шестеро військовополонених українців у Авдіївці.

Триває з'ясування, і ще немає можливості це підтвердити або ж спростувати, крім того, що росіяни вже не вперше вчиняють воєнні злочини,

– пояснив він.

Водночас капітан наголосив, що окупанти понесуть відповідальність за черговий можливий воєнний злочин стосовно наших захисників, які могли здатися в полон.

Згодом в ефірі національного марафону Лиховій підкреслив, що те, чи відбулося оточення або блокування невеликої групи наших захисників – це питання окремих розслідувань. Зокрема, мають з'ясувати, що призвело до їхньої загибелі.

"Збройні Сили України перевіряють обставини загибелі групи українських полонених військовослужбовців у процесі виходу з позиції "Зеніт" на південній околиці Авдіївки. Ця перевірка має також ідентифікувати загиблих військовослужбовців, зображення яких поширюють в російських пропагандистських ресурсах", – зазначив Лиховій.

Водночас він застеріг, що подібне розслідування не може бути швидким. Адже одна справа це OSINT-розслідування, за фото чи відео, а інша справа з'ясовувати імена й особисті дані загиблих по підрозділах та інших рівнях наших Збройних Сил, які мають остаточно надати всі відповіді на запитання.

Зверніть увагу! Якщо з'ясують, що окупанти причетні до розстрілу українських полонених в Авдіївці, то це стане черговим доказом жорстоко порушення Женевської конвенції з боку російських військових. Тому всі виконавці та пособники воєнних злочинів мають бути притягнуті до відповідальності.

Що відомо про ситуацію з розстрілом полонених в Авдіївці