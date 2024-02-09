У Донецькій обласній прокуратурі розповіли, що відео у мережі поширили 9 лютого 2024 року. Тобто Росія знову порушила Женевські конвенції.
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Що заявили у прокуратурі щодо відео
На жаль, у прокуратурі підтвердили, що на відео з російського дрона зафіксували, що, ймовірно, командир одного з підрозділів армії Росії під час штурму окопів ЗСУ віддає наказ не брати українських бійців у полон.
Під час наступу на позиції військові Росії розстріляли одного беззбройного полоненого, який виходив до них з піднятими руками, й вбили другого, кинувши гранату в бліндаж,
– підтвердили в прокуратурі.
Там розповіли, що на опублікованих у мережі кадрах, ймовірно, ворожий командир наказує: "Розстріляти, не брати в полон!".
Саме тому Донецька обласна прокуратура почала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Згідно з нею, винним загрожує 10 – 15 років або довічне ув'язнення.
Що відомо про відео, яке з'явилось в мережі
- Один з прокремлівських військових блогерів 9 лютого 2024 року опублікував кадри з російського дрона. На них видно, як ворожий командир, бачачи українських полонених на відео, знятому з безпілотника, заявляє: "Полонених не брати! Усіх розстріляти! Нехай не кучкуються".
- Після цього російські військові спочатку вбили одного полоненого, згодом – іншого. Російський командир під час вбивства українських військових цинічно додав: "Завалили одного, молодці. Розстрілюйте всіх, другого поранено, розстрілюйте його. У полон не брати".
- Відомо, що трагедія трапилась біля Алебастрового ставка на схід від села Кліщіївки Бахмутського району Донецької області.