В Донецкой областной прокуратуре рассказали, что видео в сети распространили 9 февраля 2024 года. То есть Россия снова нарушила Женевские конвенции.
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Что заявили в прокуратуре по поводу видео
К сожалению, в прокуратуре подтвердили, что на видео с российского дрона зафиксировали, что, вероятно, командир одного из подразделений армии России во время штурма окопов ВСУ отдает приказ не брать украинских бойцов в плен.
Во время наступления на позиции военные России расстреляли одного безоружного пленного, который выходил к ним с поднятыми руками, и убили второго, бросив гранату в блиндаж,
– подтвердили в прокуратуре.
Там рассказали, что на опубликованных в сети кадрах, вероятно, вражеский командир приказывает: "Расстрелять, не брать в плен!".
Именно поэтому Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Согласно ей, виновным грозит 10 – 15 лет или пожизненное заключение.
Что известно о видео, которое появилось в сети
- Один из прокремлевских военных блогеров 9 февраля 2024 года опубликовал кадры с российского дрона. На них видно, как вражеский командир, видя украинских пленных на видео, снятом с беспилотника, заявляет: "Пленных не брать! Всех расстрелять! Пусть не кучкуются".
- После этого российские военные сначала убили одного пленного, впоследствии – другого. Российский командир во время убийства украинских военных цинично добавил: "Завалили одного, молодцы. Расстреливайте всех, второй ранен, расстреливайте его. В плен не брать".
- Известно, что трагедия произошла возле Алебастрового пруда к востоку от села Клещиевка Бахмутского района Донецкой области.