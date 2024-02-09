В Донецкой областной прокуратуре рассказали, что видео в сети распространили 9 февраля 2024 года. То есть Россия снова нарушила Женевские конвенции.

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Что заявили в прокуратуре по поводу видео

К сожалению, в прокуратуре подтвердили, что на видео с российского дрона зафиксировали, что, вероятно, командир одного из подразделений армии России во время штурма окопов ВСУ отдает приказ не брать украинских бойцов в плен.

Во время наступления на позиции военные России расстреляли одного безоружного пленного, который выходил к ним с поднятыми руками, и убили второго, бросив гранату в блиндаж,

– подтвердили в прокуратуре.

Там рассказали, что на опубликованных в сети кадрах, вероятно, вражеский командир приказывает: "Расстрелять, не брать в плен!".

Именно поэтому Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Согласно ей, виновным грозит 10 – 15 лет или пожизненное заключение.

Что известно о видео, которое появилось в сети