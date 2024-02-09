Своими мыслями по этому поводу в эфире "Мы – Украины" поделился спикер Сухопутных войск ВСУ Илья Евлаш. Он прокомментировал назначение на должность Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Оккупантов ожидают сюрпризы

По словам Евлаша, большим преимуществом для Александра Сырского в роли Главнокомандующего ВСУ является то, что он эти два года провел на фронте. Спикер Сухопутных войск отметил, что он полностью знает обо всех потребностях наших военных, лично ознакомлен с оперативной обстановкой, ситуацией на поле боя.

Конечно, что у него есть колоссальный опыт, который он показал во время проведения киевской операции, Харьковского контрнаступления, во время операции в Бахмуте, где была остановлена и уничтожена одна из самых мощных группировок врага ЧВК "Вагнер", которая насчитывала 10 бригад,

– подчеркнул Евлаш.

Он также считает, что Александр Сырский сосредоточит свое внимание на использовании в армии новых технологий, инновации. Кроме того, Главнокомандующий постоянно держит связь с международными партнерами, генералами. Собственно, он ранее занимался сотрудничеством с НАТО.

Основной аспект, думаю, будет акцентирован на создании нового рода войск, именно посвященных беспилотным летательным аппаратам и комплексам, которые сейчас приобретают все большую популярность и зарекомендовали себя достаточно эффективно на поле боя. Поэтому я думаю, что врага ждет очень много неприятных сюрпризов,

– подчеркнул Илья Евлаш.

У Зеленского объяснили задачу Сырского

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала рассказал, чего ожидают от Александра Сырского на посту Главнокомандующего ВСУ.

Он отметил, что отныне все вопросы, касающиеся комплектации ВСУ, их подготовки, принятия управленческих решений, ротации и демобилизации ложатся именно на плечи Главнокомандующего.

Он добавил, что именно военные должны четко объяснять все мобилизационные процедуры и то, как они должны работать. По словам Подоляка, это именно то, чего не хватало. Что Генштаб должен предоставить ответы о работе ТЦК и о том, как обеспечить потребности нашего войска.

Надо четко понимать, кто и как должен делать замену тех или иных военнослужащих,

– подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОП вспомнил слова Владимира Зеленского. Глава государства отметил, что из миллиона мобилизованных в боевых действиях непосредственное участие принимают 200 – 300 тысяч человек.