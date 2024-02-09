Своїми думками щодо цього в ефірі "Ми – України" поділився речник Сухопутних військ ЗСУ Ілля Євлаш. Він прокоментував призначення на посаду Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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На окупантів очікують сюрпризи

За словами Євлаша, великою перевагою для Олександра Сирського у ролі Головнокомандувача ЗСУ є те, що він ці два роки провів на фронті. Речник Сухопутних військ зазначив, що він повністю знає про всі потреби наших військових, особисто ознайомлений з оперативною обстановкою, ситуацією на полі бою.

Звичайно, що в нього є колосальний досвід, який він показав під час проведення київської операції, Харківського контрнаступу, під час операції в Бахмуті, де було зупинено та знищено одне з найпотужніших угруповань ворога ПВК "Вагнер", яке налічувало 10 бригад,

– підкреслив Євлаш.

Він також вважає, що Олександр Сирський зосередить свою увагу на використанні у війську нових технологій, інновації. Крім того, Головнокомандувач постійно тримає зв'язок з міжнародними партнерами, генералами. Власне, він раніше займався співпрацею з НАТО.

Основний аспект, думаю, буде акцентований на створенні нового роду військ, саме які присвячені безпілотним літальним апаратам та комплексам, які наразі набувають все більшої популярності і зарекомендували себе досить ефективно на полі бою. Тому я думаю, що на ворога чекає дуже багато неприємних сюрпризів,

– підкреслив Ілля Євлаш.

У Зеленського пояснили завдання Сирського

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу розповів, чого очікують від Олександра Сирського на посаді Головнокомандувача ЗСУ.

Він зазначив, що віднині всі питання, які стосуються комплектації ЗСУ, їхньої підготовки, ухвалення управлінських рішень, ротації та демобілізації лягають саме на плечі Головнокомандувача.

Він додав, що саме військові мають чітко пояснювати усі мобілізаційні процедури та те, як вони мають працювати. За словами Подоляка, це саме те, чого не вистачало. Що Генштаб має надати відповіді щодо роботи ТЦК та про те, як забезпечити потреби нашого війська.

Треба чітко розуміти, хто і як має робити заміну тих чи інших військовослужбовців,

– наголосив Подоляк.

Радник глави ОП пригадав слова Володимира Зеленського. Глава держави зазначив, що з мільйона мобілізованих у бойових діях безпосередню участь беруть 200 – 300 тисяч людей.