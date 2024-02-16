Про це повідомив командувач ОСУВ Олександр Тарнавський 16 лютого.

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"Після багатьох місяців протистояння командування ОСУВ ухвалило рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східний околиці Авдіївки. Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога", – наголосив Тарнавський.

Він зауважив, що рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.

Ворог не матиме стратегічної переваги

Тактично зайняття цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції.

"Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається планове посилення підрозділів", – додав Тарнавський.

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