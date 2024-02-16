Об этом сообщил командующий ОСГВ Александр Тарнавский 16 февраля.

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"После многих месяцев противостояния, командование ОСГВ приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточную окраину Авдеевки. Мы держали эту позицию столько, сколько это давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага", – подчеркнул Тарнавский.

Он отметил, что решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.

Враг не получит стратегического преимущества

Тактически занятие этих позиций не предоставляет врагу стратегического преимущества и не меняет ситуацию в пределах Авдеевской оборонительной операции.

"Сейчас продолжается перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях. Происходит плановое усиление подразделений", – добавил Тарнавский.

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