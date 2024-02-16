Об этом сообщил командующий ОСГВ Александр Тарнавский 16 февраля.
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"После многих месяцев противостояния, командование ОСГВ приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточную окраину Авдеевки. Мы держали эту позицию столько, сколько это давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага", – подчеркнул Тарнавский.
Он отметил, что решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.
Враг не получит стратегического преимущества
Тактически занятие этих позиций не предоставляет врагу стратегического преимущества и не меняет ситуацию в пределах Авдеевской оборонительной операции.
"Сейчас продолжается перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях. Происходит плановое усиление подразделений", – добавил Тарнавский.
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Ситуация в Авдеевке: главное
- Вчера, 15 февраля, 3-я отдельная штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны.
- Защитники показали кадры из Авдеевки и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте. На одном из участков бойцы находятся на 360 градусов в окружении врага, но "кольцо" удается раскрыть.