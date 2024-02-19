Ворог продовжує вести наступальні дії, проте їх не можна порівнювати із тим, що було в Авдіївці. Про це повідомив в етері телемарафону пресофіцер 3-ої окремої штурмової бригади Олександр Бородін, передає 24 Канал.

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Ворог зменшив використання авіації

У 3-ій ОШБр повідомляють, що окупанти досі оговтуються від ураження, що завдали ЗСУ під час оборони Авдіївки.

Рівень використання авіації суттєво зменшився, кількість штурмів зменшилася. Варто зазначити, що ми змогли завдати серйозного вогневого впливу на ворога під час оборони міста і стерти дві бригади. Втім, говорити скільки вони будуть відновлюватися від удару, поки зарано,

– повідомляє Олександр Бородін.

Окупанти також припинили масове використання бронетехніки. Наразі росіяни використовують бронетехніку обережно та точково.

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