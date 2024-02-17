Про вихід наших підрозділів з міста вночі проти 17 лютого написав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що наші військові наразі займають позиції на другому рубежі оборони.
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Як виходили з Авдіївки бійці ЗСУ
Вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки. Та все ж на завершальному етапі операції, під тиском сил противника, що переважали, деяка кількість українських військовослужбовців потрапили в полон,
– заявив бригадний генерал.
За його словами, відповідні українські інституції звернуться до міжнародних гуманітарних організацій та країн-посередників:
- щоб забезпечити гуманну поведінку противника з нашими військовополоненими. Зокрема, згідно з нормами Міжнародного гуманітарного права;
- щоб наші воїни повернулися на Батьківщину.
Тарнавський заявив, що Україна боротиметься за визволення всіх полонених українських військових.
Останні новини про Авдіївку: коротко
- Олександр Сирський вночі проти 17 лютого 2024 року повідомив, що він вирішив вивести наші підрозділи з Авдіївки та перейти до оборони на більш вигідних рубежах.
- Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що рішення ухвалив, виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки та, щоб уникнути оточення й зберегти життя і здоров'я військовослужбовців.
- Естонська розвідка пояснила, що такий вчинок матиме вплив на ситуацію на полі бою. Голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг пояснив, що після президентських виборів у березні можливе захоплення Авдіївки не матиме такого пропагандистського ефекту, як перед президентськими виборами. Водночас цю "перемогу" пропагандистські ЗМІ можуть показати як "загальну "перемогу" у війні проти України" та перебільшити.