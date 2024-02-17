Зокрема, потужні штурми Авдіївки росіян пов'язані з президентськими виборами, які мають пройти в країні-агресорці в березні 2024 року. Таким чином Кремль прагне зберегти прихильників свого режиму.
До теми Ми бережемо наших воїнів, – Зеленський прокоментував відхід ЗСУ з Авдіївки
У розвідці Естонії оцінили вплив ситуації в Авдіївці на фронт
Голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг наголосив, що з наближенням президентських виборів Москва збільшуватиме тиск на російські збройні сили для досягнення якоїсь "помітної тактичної перемоги".
Саме ця "перемога" може бути перебільшена пропагандистськими ЗМІ та показана як "загальна перемога у війні проти України".
Можна сказати, що після президентських виборів у березні можливе захоплення Авдіївки не матиме такого пропагандистського ефекту, як перед президентськими виборами,
– сказав Ківісельг.
За словами глави розвідцентру, після президентських виборів нездатність російських військ захопити Авдіївку може призвести до невдоволення у російських збройних силах та суспільстві.
Водночас естонський полковник підкреслив, що минулого тижня Росія зосередила основні зусилля на Донецькому напрямку. Половину з них – безпосередньо в Авдіївці.
"Авдіївка займає площу близько 30 квадратних кілометрів. Росія перекинула в цей район майже 50 тисяч солдатів. Це показує пропагандистську цінність цього невеликого населеного пункту для збройних сил та політичного керівництва Росії", – сказав Ківісельг.
Зрештою він додав, що Росія почала завдавати ударів по позиціях ЗСУ в Авдіївці із застосуванням керованих авіаційних бомб, що ще більше ускладнює захист населеного пункту. Однак Ківісельг підкреслив, що ЗСУ продовжують чинити опір, проводять локальні контратаки та утримують свої позиції.
ЗСУ вийшли з Авдіївки, щоб вберегти життя військових
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших захисників з Авдіївки на більш вигідні рубежі оборони. Це було зроблено з метою вберегти життя наших військовослужбовців.
- Самого оточення українських солдатів в Авдіївці – не було. За словами командира 3 ОШБр Андрія Білецького, воїни зробили все, що могли, і навіть перевершили очікування.
- Про вихід з Авдіївки висловився і президент України. Володимир Зеленський наголосив, що Україна береже життя своїх військових, на відміну від країни-агресорки.