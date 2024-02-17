Зокрема, потужні штурми Авдіївки росіян пов'язані з президентськими виборами, які мають пройти в країні-агресорці в березні 2024 року. Таким чином Кремль прагне зберегти прихильників свого режиму.

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У розвідці Естонії оцінили вплив ситуації в Авдіївці на фронт

Голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг наголосив, що з наближенням президентських виборів Москва збільшуватиме тиск на російські збройні сили для досягнення якоїсь "помітної тактичної перемоги".

Саме ця "перемога" може бути перебільшена пропагандистськими ЗМІ та показана як "загальна перемога у війні проти України".

Можна сказати, що після президентських виборів у березні можливе захоплення Авдіївки не матиме такого пропагандистського ефекту, як перед президентськими виборами,

– сказав Ківісельг.

За словами глави розвідцентру, після президентських виборів нездатність російських військ захопити Авдіївку може призвести до невдоволення у російських збройних силах та суспільстві.

Водночас естонський полковник підкреслив, що минулого тижня Росія зосередила основні зусилля на Донецькому напрямку. Половину з них – безпосередньо в Авдіївці.

"Авдіївка займає площу близько 30 квадратних кілометрів. Росія перекинула в цей район майже 50 тисяч солдатів. Це показує пропагандистську цінність цього невеликого населеного пункту для збройних сил та політичного керівництва Росії", – сказав Ківісельг.

Зрештою він додав, що Росія почала завдавати ударів по позиціях ЗСУ в Авдіївці із застосуванням керованих авіаційних бомб, що ще більше ускладнює захист населеного пункту. Однак Ківісельг підкреслив, що ЗСУ продовжують чинити опір, проводять локальні контратаки та утримують свої позиції.

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