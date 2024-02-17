Під час свого виступу на Мюнхенській конференції безпеки Володимир Зеленський пояснив рішення відійти від Авдіївки. Він наголосив на цінності життів наших воїнів, передає 24 Канал.

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Правильне рішення

Зеленський відзначив, що рішення відійти від Авдіївки максимально логічне, адже передбачає збереження українців, а саме це і є головним нашим завданням.

Водночас він наголосив на необхідності зброї, адже цього разу її просто не вистачило.

Військовий тримається. Військовий захищає території, людей. Тому, щоб зберегти життя, прийнято рішення відійти на інші рубежі,

– пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що це не означає, що Росія щось захопила. За його словами, Росія два роки намагалась на Сході "щось" зробити, але вийшло тільки руйнувати, тому вони розуміють, що у них не виходить досягти військових цілей.

Наша головна зброя на сьогодні – наші воїни,

– наголосив президент.

Українські воїни не потрапили в оточення в Авдіївці