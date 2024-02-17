У Центрі національного спротиву зазначають, що російські війська зазнають рекордних втрат у спробах захопити Авдіївку. Мовиться, що особовий склад ворога деморалізований.

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Втрати ворога дедалі збільшуються

За інформацією від підпілля, деморалізація серед особового складу окупантів відчутно зростає.

На Авдіївському напрямку спостерігається зниження морально-психологічного стану та бойової спроможності серед військовослужбовців окупаційних військ через активні "м'ясні штурми" російського командування.

За поданою інформацією, серед представників російсько-окупаційних військ втрати особового складу є чи не найбільшими з моменту початку повномасштабної війни Росії на територію України.

Втрати саме на Авдіївському напрямку протягом останнього тижня складають близько п'яти тисяч серед особового складу. Вони фіксуються як і на тактичному, так і оперативному рівні,

– мовиться у повідомленні ЦНС.

Повідомляється також, що росіяни втратили сотні одиниць техніки. Крім того, фактично втратили бойову спроможність 74-та та 114-та окремі мотострілецькі бригади збройних сил Росії.

Командир підрозділу Terra, 3-ї ОШБр Микола Волохов "Абдула" також підтвердив цю інформацію. За його словами, українські бійці змогли завдати ворогу серйозних втрат.

У Авдіївці 3-я ОШБр поставила рекорди по знищенню особового складу та техніки ворога за добу,

– розповів військовослужбовець.

Він також додав, що Авдіївка є новим рівнем російських спроб захопити територію України.

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